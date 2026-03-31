النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة تزور دائرة الجمارك الأردنية

وأكد العكاليك، خلال اللقاء، أنه تم تخصيص رمبات خاصة لمعاينة الألبسة والأحذية والأقمشة، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة العمل، مشيراً إلى وجود رقابة عالية على عمليات المعاينة لضمان الدقة والالتزام بالأنظمة والتعليمات، حيث إن جمرك عمّان يمتلك قدرة استيعابية عالية ورمبات خاصة للمعاينة ذات كفاءة عالية للتعامل مع الكميات الواردة، في ظل منظومة عمل متكاملة تراعي السرعة والجودة في آنٍ واحد.
وأشار العكاليك إلى أن دائرة الجمارك مستمرة في هندسة الإجراءات الجمركية لتكون أكثر مرونة وأعلى جودة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات، لافتاً إلى توفر مستودعات ذات كفاءة وجودة عالية لاستيعاب البضائع، وأن جمرك عمّان يشكل نواة لميناء بري متكامل يتمتع ببنية تحتية مؤهلة لاستيعاب آلاف الحاويات في الوقت ذاته.
من جهته، أشاد نقيب النقابة العامة لتجار الملابس والأحذية والأقمشة سلطان علّان وأعضاء النقابة بجهود دائرة الجمارك واهتمامها الكبير بالملاحظات الواردة، وحجم التسهيلات والإمكانات المقدمة للقطاع، مؤكداً أن الدائرة تتعامل سنوياً مع أكثر من (10,000) حاوية من الألبسة والأحذية والأقمشة، ما يعكس حجم العمل والدور اللوجستي المهم الذي يقوم به المركز.
واختُتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين بما يخدم المصلحة العامة ويعزز انسيابية حركة التجارة.
