النقد الدولي يشيد بجهود ضريبة الدخل والمبيعات لزيادة الامتثال ورقمنة الخدمات

أشاد صندوق النقد الدولي بجهود دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لزيادة الامتثال، بما في ذلك من خلال توسيع رقمنة خدمات المكلفين، وتحسين جمع البيانات وتحليلها، والاستفادة من الحلول الرقمية وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك من خلال تنفيذ نظام متكامل جديد لإدارة الضرائب.



