"النقل البري": الحافلات المستخدمة في النقل المدرسي ستكون خاضعة للرقابة

الثلاثاء، 28-04-2026 07:55 م
الوكيل الإخباري-   قالت الناطقة باسم هيئة تنظيم النقل البري عبلة الوشاح ،الثلاثاء، إن اتفاقية النقل المدرسي التي وقعت في محافظة معان تعد خطوة نوعية نحو تعزيز العدالة بالوصول إلى التعليم بين الطلبة، مشيرة إلى أن ضمان وصول الطلبة إلى المدارس تنعكس على فرص العمل والتنمية المجتمعية.اضافة اعلان


وأكدت  أن هيئة النقل البري استندت منذ بداية هذا المشروع على الدراسات المتخصصة والشاملة حول واقع النقل المدرسي في مختلف مناطق الأردن، مضيفة أن الدراسات أظهرت أن هناك حاجة فعلية لتوفير خدمات نقل مدرسي للمناطق البعيدة التي تواجه تحديات بالوصول إلى المدارس الحكومية وبالتحديد مناطق البادية في المرحلة الأولى.

وأوضحت أن الحافلات المستخدمة في النقل ستكون آمنة، بالإضافة للانتظام في المواعيد وفق جداول زمنية محددة، مشيرة أن الحافلات ستكون مراقبة من خلال أجهزة التتبع؛ مما يسهل الرقابة على مدى التزام المشغلين للخدمة.
 
 


