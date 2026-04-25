السبت 2026-04-25 04:33 م

النقل البري: الطريق الصحراوي أولوية وطنية لدعم حركة النقل

الطريق الصحراوي في منطقة المريغة-رأس النقب.
السبت، 25-04-2026 01:31 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري، رياض الخرابشة، أن قطاع النقل في الأردن يشهد حراكًا لوجستيًا متزايدًا يتطلب تعزيز التكامل بين مختلف الجهات، بما يرفع كفاءة منظومة النقل ويخدم حركة التجارة الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أهمية البنية التحتية، ولا سيما الطريق الصحراوي، كأولوية وطنية.

وقال الخرابشة، خلال اجتماع في غرفة تجارة الأردن لبحث واقع تجارة الترانزيت، إن الهيئة تعمل بتنسيق مستمر مع وزارة النقل والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى الشركاء الإقليميين، ومنهم الجانب العراقي، لبحث سبل تطوير حركة الشحن وتسهيل الإجراءات، خصوصًا ما يتعلق بالشحنات العراقية وحركة البضائع العامة.


وأشار إلى أن القطاع يعمل ضمن توازنات تشغيلية تراعي متطلبات التصدير والاستيراد، بما في ذلك دعم الصادرات الزراعية والصناعية، وتسهيل حركة النقل وفق الأنظمة والتعليمات، بما يحقق مرونة في التعامل مع مختلف المتطلبات التشغيلية.


وشدد الخرابشة على أن الهيئة مستعدة للتعامل مع أي متطلبات إضافية مرتبطة بزيادة حركة النقل أو دعم القطاعات الإنتاجية، من خلال إجراءات مرنة واستثناءات عند الحاجة، مؤكدًا أهمية تحويل هذه الجهود إلى عمل مؤسسي مستدام يضمن استمرارية وتطوير قطاع النقل في المملكة.


وفي سياق متصل، ناقشت غرفة تجارة الأردن واقع تجارة الترانزيت، والفرص والتحديات في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة.


وأكد المشاركون أهمية تعزيز موقع الأردن كمركز لوجستي إقليمي قادر على مواكبة التحولات في حركة التجارة العالمية، مستفيدًا من موقعه الجغرافي واستقراره الأمني وبنيته التحتية.


كما شددوا على ضرورة تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، بما يضمن انسيابية حركة البضائع عبر الموانئ والمعابر، ويعزز دور الأردن في تجارة الترانزيت.

 
 


