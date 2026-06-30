النقل البري تبحث مع مشغلي خط إربد – الزرقاء إطلاق مشروع النقل المنتظم

الوكيل الإخباري- بحثت هيئة تنظيم النقل البري، من خلال مديري مكاتبها في إربد والزرقاء، وبمشاركة ممثلين عن نقابة أصحاب الحافلات، مع مشغلي خط (إربد–الزرقاء)، آليات البدء بتنفيذ مشروع "النقل المنتظم" على الخط.

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وقال بيان للهيئة، الثلاثاء، إن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة خدمات النقل العام، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وضمان انتظام مواعيد الرحلات، بما يسهم في تطوير منظومة النقل العام، مشددين على أهمية التعاون مع المشغلين باعتبارهم شركاء رئيسيين في إنجاح المشروع.