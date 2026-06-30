الأربعاء 2026-07-01 01:05 ص

النقل البري تبحث مع مشغلي خط إربد – الزرقاء إطلاق مشروع النقل المنتظم

ا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 30-06-2026 11:51 م

الوكيل الإخباري- بحثت هيئة تنظيم النقل البري، من خلال مديري مكاتبها في إربد والزرقاء، وبمشاركة ممثلين عن نقابة أصحاب الحافلات، مع مشغلي خط (إربد–الزرقاء)، آليات البدء بتنفيذ مشروع "النقل المنتظم" على الخط.

اضافة اعلان


وقال بيان للهيئة، الثلاثاء، إن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة خدمات النقل العام، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وضمان انتظام مواعيد الرحلات، بما يسهم في تطوير منظومة النقل العام، مشددين على أهمية التعاون مع المشغلين باعتبارهم شركاء رئيسيين في إنجاح المشروع.


واستعرض اللقاء، الذي عقد في مكتب الهيئة بإربد، المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع، كما جرى الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات المشغلين، بما يسهم في تطبيق المشروع وفق أفضل المعايير، ويعزز استدامة قطاع النقل العام ويلبي احتياجات مستخدميه.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

غوتيريش يحذر: الأونروا تقترب من نقطة الانهيار بسبب أزمة تمويل حادة

عربي ودولي غوتيريش يحذر: الأونروا تقترب من نقطة الانهيار بسبب أزمة تمويل حادة

ا

أخبار محلية النقل البري تبحث مع مشغلي خط إربد – الزرقاء إطلاق مشروع النقل المنتظم

مصر .. حادث مروع يتسبب بوفاة 9 أطفال بعد انقلاب "تروسيكل" في ترعة

عربي ودولي مصر .. حادث مروع يتسبب بوفاة 9 أطفال بعد انقلاب "تروسيكل" في ترعة

وزارة الصحة تشدد إجراءاتها ضد مخالفات التبغ

أخبار محلية وزارة الصحة تشدد إجراءاتها ضد مخالفات التبغ

ل

أسواق ومال النفط يتجه إلى أكبر خسائر ربع سنوية منذ 2020

ب

عربي ودولي القبض على 184 متهما بالإرهاب والمخدرات والابتزاز في العراق

فرنسا والسويد في مونديال 2026 .. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة

كأس العالم فرنسا والسويد في مونديال 2026 .. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة

قاليباف: نفضّل الدبلوماسية مع واشنطن ومستعدون للحرب ولن نساوم على حقوقنا في مضيق هرمز

عربي ودولي قاليباف: نفضّل الدبلوماسية مع واشنطن ومستعدون للحرب ولن نساوم على حقوقنا في مضيق هرمز



 
 






الأكثر مشاهدة

 