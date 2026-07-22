"النقل البري": تشغيل خط الكرك–العقبة ضمن المرحلة الثانية من مشروع النقل المنتظم بـ15حافلة

وأضاف إن الهيئة حاليا بدأت بإجراءات تطبيق متطلبات منظومة النقل المنتظم على خط الكرك–العقبة، بما يشمل استكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة لتشغيل الخط وفق المعايير المعتمدة.
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