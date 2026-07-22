"النقل البري": تشغيل خط الكرك–العقبة ضمن المرحلة الثانية من مشروع النقل المنتظم بـ15حافلة

الوكيل الإخباري- أكد مدير مكتب هيئة تنظيم النقل البري في العقبة سليمان النوافلة، أن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق المرحلة الثانية من مشروع النقل المنتظم بين المحافظات جاءت بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع، والتي شملت تشغيل 4 مسارات رئيسية هي: عمان–الكرك، وعمان–السلط، وعمان–اربد، وعمان–جرش، ضمن جهود تطوير منظومة النقل العام وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

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وقال النوافلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المرحلة الثانية تتضمن تشغيل عدة خطوط جديدة على مستوى المملكة، من ضمنها خط الكرك–العقبة، وبواقع 15 حافلة، للعمل ضمن منظومة النقل المنتظم الحديثة، بما يسهم في تطوير خدمات النقل العام ورفع كفاءة التشغيل بين المحافظات.