النقل البري: تطبيق نظام تردد بين الطفيلة وعمّان نهاية الربع الأول 2026

وأكد البدور أن المديرية بصدد تحويل نظام النقل الحالي من الأفراد إلى شركات، مشيرا إلى أنه ستتم مراقبة عمل هذه الشركات عبر أنظمة التتبع والدفع الإلكتروني، إضافة إلى مراقبة الحافلات بالكاميرات، وأن النقل سيخضع لجدول زمني ثابت، بحيث يتضمن رحلات من محافظة الطفيلة إلى عمان والعكس.
وفيما يخص مشكلة انتظار الركاب للحافلات حتى تمتلئ، أشار إلى أنه يتم العمل حاليا على إيجاد حلول لحين تطبيق النظام الجديد، مؤكدا أن تحسين الخدمة سيكون عبر إنشاء شركات نقل منتظمة وفعالة، مما سيقلل من أوقات الانتظار.
وأوضخ البدور أن النظام الجديد يشمل تطبيق برنامج تردد من عمّان إلى الطفيلة، يتم فيه إنشاء شركات نقل بجدول زمني ثابت، ومراقبة الحافلات باستخدام الكاميرات وأنظمة التتبع والدفع الإلكتروني، مما سيسهم في تحسين مستوى الخدمة، وتقديمها بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
-
أخبار متعلقة
-
وفد صناعي يختتم زيارة عمل للكويت
-
دراسة توصي بتقييم مدى استجابة مشروعات قطاع الزراعة لرؤية التحديث الاقتصادي
-
الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا
-
"الصحفيين" يقر إجراءات مؤقتة لإعادة تفعيل صندوق الإسكان
-
وزير الشباب يتفقد مركزي شباب وشابات الديسة والقويرة
-
الغذاء والدواء: تشكيل فريق لمتابعة عمليات التفتيش الميداني ورفع جودته
-
افتتاح بازار للمنتجات الريفية في إربد
-
صرف الدفعة الأولى بقيمة 62 مليون دينار للحسين للسرطان لتأمين 4.1 مليون مواطن