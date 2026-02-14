النقل البري: تطبيق نظام تردد بين الطفيلة وعمّان نهاية الربع الأول 2026

الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية النقل البري في الطفيلة، صالح البدور، السبت إن المديرية بصدد تطبيق نظام التردد من محافظة الطفيلة إلى العاصمة عمّان، على أن يبدأ العمل به مع نهاية الربع الأول من عام 2026.

وأكد البدور أن المديرية بصدد تحويل نظام النقل الحالي من الأفراد إلى شركات، مشيرا إلى أنه ستتم مراقبة عمل هذه الشركات عبر أنظمة التتبع والدفع الإلكتروني، إضافة إلى مراقبة الحافلات بالكاميرات، وأن النقل سيخضع لجدول زمني ثابت، بحيث يتضمن رحلات من محافظة الطفيلة إلى عمان والعكس.



وفيما يخص مشكلة انتظار الركاب للحافلات حتى تمتلئ، أشار إلى أنه يتم العمل حاليا على إيجاد حلول لحين تطبيق النظام الجديد، مؤكدا أن تحسين الخدمة سيكون عبر إنشاء شركات نقل منتظمة وفعالة، مما سيقلل من أوقات الانتظار.