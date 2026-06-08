النقل البري تطرح خطوطا جديدة لخدمة مناطق غير مخدومة بعدة محافظات

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة تنظيم النقل البري عن طرح دعوات تشغيل جديدة لخدمة المناطق غير المخدومة أو التي انقطعت عنها خدمات النقل العام في محافظات المفرق وجرش والزرقاء، في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز خدمات النقل العام وتحسين وصول المواطنين إلى مختلف المناطق والتجمعات السكانية.

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وأكدت الهيئة أن أجرة الرحلة الواحدة على جميع الخطوط المشمولة بالدعوات الجديدة حُددت بمبلغ (500 فلس)، بما يسهم في توفير خدمة نقل ميسرة ومناسبة للمواطنين.



وستُخدم محافظتا المفرق وجرش من خلال منظومة نقل متنوعة تشمل حافلات الركوب المتوسطة وسيارات الركوب الصغيرة (السرفيس)، بما يضمن توفير خيارات نقل مرنة تتناسب مع احتياجات المواطنين وطبيعة الطلب على الخدمة. أما في محافظة الزرقاء، فسيتم تقديم الخدمة من خلال (50) سيارة ركوب صغيرة (سرفيس) لتغطية عدد من الأحياء والمناطق التي تحتاج إلى خدمات نقل عام منتظمة.



وفي محافظة المفرق، يشمل الطرح تشغيل (18) مساراً جديداً لتغطية عدد من المناطق التي عانت من غياب الخدمة أو انقطاعها، من أبرزها: الخربة السمرا، المدور، دحل، الزعفرانة، الباعج، حويجة، الحرش، الخناصري، الغدير الأبيض، أحياء الحسين والمقام والأمير حمزة، التطوير الحضري، مستشفى الملك طلال العسكري، عالية شويعر، الهاشمية الشرقية، منشية الخليفة، حي الجامعة، مستشفى النسائية والأطفال، كلية المفرق الأهلية، إسكانات الفقراء وإيدون. وسيتم تشغيل هذه الخطوط من خلال (31) وسيطة نقل تتوزع بين حافلات ركوب متوسطة بسعة (12-14) راكباً وسيارات ركوب صغيرة لا تقل سعتها عن (5) ركاب بمن فيهم السائق.



أما في محافظة جرش، فيتضمن الطرح تشغيل (10) مسارات جديدة تنطلق في معظمها من مركز انطلاق ووصول جرش الجديد، وذلك بواقع (27) وسيطة نقل لخدمة مناطق الجبل الأخضر، المجدل، مستشفى الأميرة هيا العسكري، بليلا، ثغرة عصفور، النبي هود، أم قنطرة، منشية هاشم، عليمون، همتا، ساكب. وتتوزع هذه الوسائط بين حافلات الركوب المتوسطة وسيارات الركوب الصغيرة لتوفير خدمة أكثر كفاءة ومرونة للمواطنين.



وفي محافظة الزرقاء، ستُقدَّم الخدمة من خلال (50) سيارة ركوب صغيرة (سرفيس) تخدم عدداً من الأحياء والمناطق، هي: ضاحية المدينة المنورة، مستشفى الأمير فيصل، حي جعفر الطيار، الجبل الشمالي، جريبا، جبل الأمير فيصل، حي الأنصار، دوار معصوم، حي جناعة، مجمع الملك عبدالله الثاني، ضاحية المجد، بما يسهم في تعزيز الربط بين هذه المناطق وتوفير خيارات نقل مناسبة لسكانها.



وأكدت الهيئة أن هذه الدعوات تأتي ضمن خططها المستمرة لتوسيع شبكة النقل العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال توفير حلول نقل مستدامة للمناطق التي تفتقر إلى الخدمة أو شهدت انقطاعها، بما يسهم في تسهيل حركة التنقل اليومية ورفع كفاءة منظومة النقل العام في مختلف محافظات المملكة.