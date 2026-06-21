"النقل البري" تطلق خطوطا مباشرة من جرش والسلط إلى مدينة الحسين الطبية

وسيتم تشغيل الخدمة عبر شركتي تنظيم الدور المعتمدتين على خطي (جرش – عمان) و(السلط – عمان)، حيث تم تخصيص 4 حافلات متوسطة لكل مسار، بمعدل 16 رحلة يومية لكل خط، وذلك ضمن ساعات عمل تبدأ من 7 صباحا وتستمر حتى 7 مساء، لضمان وتيرة منتظمة ومستمرة.
يذكر أن هذه الحافلات مزودة بالأصل بأنظمة النقل الإلكترونية، بما يشمل أنظمة الدفع الإلكتروني وكاميرات مراقبة تضمن أعلى معايير السلامة للركاب.
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