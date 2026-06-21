"النقل البري" تطلق خطوطا مباشرة من جرش والسلط إلى مدينة الحسين الطبية

الوكيل الإخباري- دعت هيئة تنظيم النقل البري، المواطنين الاستفادة من خدمة النقل العام المباشرة بين محافظتي جرش والبلقاء ومدينة الحسين الطبية التي ستنطلق اعتبارا من يوم غد الاثنين.

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وسيتم تشغيل الخدمة عبر شركتي تنظيم الدور المعتمدتين على خطي (جرش – عمان) و(السلط – عمان)، حيث تم تخصيص 4 حافلات متوسطة لكل مسار، بمعدل 16 رحلة يومية لكل خط، وذلك ضمن ساعات عمل تبدأ من 7 صباحا وتستمر حتى 7 مساء، لضمان وتيرة منتظمة ومستمرة.