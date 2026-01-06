النقل البري تطلق نظام دفع إلكتروني لطلاب 5 جامعات رسمية قريباً

وأوضحت وشاح أن النظام الجديد، الذي وصلت نسبة إنجازه إلى نحو 80%، سيتم تطبيقه فعلياً خلال العام الحالي، مستهدفاً خطوط 5 جامعات رسمية عبر أكثر من 400 حافلة، كما يضمن المشروع استمرار دعم الأجور بنسبة 50%، ولكن بآلية تعتمد على (QR Code) أو بطاقات الدفع الإلكتروني بدلاً من الكشوفات الورقية.
وقالت وشاح الثلاثاء، إن المنظومة الجديدة تتم بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي (عبر تطبيق سند) ووزارة التعليم العالي والجامعات لربط قواعد البيانات والتأكد من أن المستفيد هو طالب فعلي على مقاعد الدراسة، مما يلغي حاجة الطالب لمراجعة الدوائر الحكومية لتقديم الأوراق.
وأضافت أن النظام يشمل تركيب كاميرات داخل الحافلات وأنظمة تتبع لضبط الجودة، وضمان صرف الدعم البالغ قيمته 9 ملايين دينار سنوياً بناءً على الرحلات الفعلية بشفافية ودقة عالية.
-
أخبار متعلقة
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة
-
توجه حكومي لفرض رسوم على مادة يستهلكها الأردنيون يوميا
-
الأمانة تفعل خدماتها الإلكترونية بعد تحديث البيانات
-
"تجارة العقبة" تبحث إقامة معرض رمضان الدولي
-
وزير الثقافة والسفير الصيني يبحثان تعزيز التعاون وتنظيم أسابيع ثقافية مشتركة
-
وزير البيئة يفتتح محطة مراقبة نوعية الهواء المحيط في مطار الملكة علياء
-
بحث سبل التعاون بين "الوطني لحقوق الإنسان" ومجمع اللغة العربية
-
ندوة في جامعة اليرموك حول كتاب الروابدة "شذرات من تاريخ الأردن"