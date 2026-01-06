الثلاثاء 2026-01-06 10:49 م

النقل البري تطلق نظام دفع إلكتروني لطلاب 5 جامعات رسمية قريباً

النقل البري تطلق نظام دفع إلكتروني لطلاب 5 جامعات رسمية قريباً
النقل البري تطلق نظام دفع إلكتروني لطلاب 5 جامعات رسمية قريباً
الثلاثاء، 06-01-2026 10:14 م
الوكيل الإخباري-   كشفت الناطقة الإعلامية باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري، الدكتورة عبلة وشاح، عن تفاصيل التحول الاستراتيجي في آلية دعم أجور نقل طلاب الجامعات الرسمية، مؤكدة الانتقال من النظام الورقي التقليدي إلى "نظام نقل ذكي" متكامل يعتمد الدفع الإلكتروني.اضافة اعلان


وأوضحت وشاح أن النظام الجديد، الذي وصلت نسبة إنجازه إلى نحو 80%، سيتم تطبيقه فعلياً خلال العام الحالي، مستهدفاً خطوط 5 جامعات رسمية عبر أكثر من 400 حافلة، كما يضمن المشروع استمرار دعم الأجور بنسبة 50%، ولكن بآلية تعتمد على (QR Code) أو بطاقات الدفع الإلكتروني بدلاً من الكشوفات الورقية.

وقالت وشاح الثلاثاء، إن المنظومة الجديدة تتم بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي (عبر تطبيق سند) ووزارة التعليم العالي والجامعات لربط قواعد البيانات والتأكد من أن المستفيد هو طالب فعلي على مقاعد الدراسة، مما يلغي حاجة الطالب لمراجعة الدوائر الحكومية لتقديم الأوراق.

وأضافت أن النظام يشمل تركيب كاميرات داخل الحافلات وأنظمة تتبع لضبط الجودة، وضمان صرف الدعم البالغ قيمته 9 ملايين دينار سنوياً بناءً على الرحلات الفعلية بشفافية ودقة عالية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة

الكيان وسوريا يقرّران تشكيل "خلية مشتركة" لاحتواء التصعيد

عربي ودولي الكيان وسوريا يقرّران تشكيل "خلية مشتركة" لاحتواء التصعيد

ل

عربي ودولي ترامب: جرت محاولة لعزلي لأنني طلبت من زيلينسكي "عدم الغش"

النقل البري تطلق نظام دفع إلكتروني لطلاب 5 جامعات رسمية قريباً

أخبار محلية النقل البري تطلق نظام دفع إلكتروني لطلاب 5 جامعات رسمية قريباً

ل

طب وصحة اكتشاف سر قدرة الدماغ على التنسيق بين المعلومات السريعة والبطيئة

ل

أخبار محلية توجه حكومي لفرض رسوم على مادة يستهلكها الأردنيون يوميا

الأمانة تفعل خدماتها الإلكترونية بعد تحديث البيانات

أخبار محلية الأمانة تفعل خدماتها الإلكترونية بعد تحديث البيانات

حل أقدم قضية اختفاء غامضة في ولاية تكساس الأمريكية

عربي ودولي حل أقدم قضية اختفاء غامضة في ولاية تكساس الأمريكية



 






الأكثر مشاهدة