النقل البري تطلق نظام دفع إلكتروني لطلاب 5 جامعات رسمية قريباً

الوكيل الإخباري- كشفت الناطقة الإعلامية باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري، الدكتورة عبلة وشاح، عن تفاصيل التحول الاستراتيجي في آلية دعم أجور نقل طلاب الجامعات الرسمية، مؤكدة الانتقال من النظام الورقي التقليدي إلى "نظام نقل ذكي" متكامل يعتمد الدفع الإلكتروني. اضافة اعلان





وأوضحت وشاح أن النظام الجديد، الذي وصلت نسبة إنجازه إلى نحو 80%، سيتم تطبيقه فعلياً خلال العام الحالي، مستهدفاً خطوط 5 جامعات رسمية عبر أكثر من 400 حافلة، كما يضمن المشروع استمرار دعم الأجور بنسبة 50%، ولكن بآلية تعتمد على (QR Code) أو بطاقات الدفع الإلكتروني بدلاً من الكشوفات الورقية.



وقالت وشاح الثلاثاء، إن المنظومة الجديدة تتم بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي (عبر تطبيق سند) ووزارة التعليم العالي والجامعات لربط قواعد البيانات والتأكد من أن المستفيد هو طالب فعلي على مقاعد الدراسة، مما يلغي حاجة الطالب لمراجعة الدوائر الحكومية لتقديم الأوراق.



وأضافت أن النظام يشمل تركيب كاميرات داخل الحافلات وأنظمة تتبع لضبط الجودة، وضمان صرف الدعم البالغ قيمته 9 ملايين دينار سنوياً بناءً على الرحلات الفعلية بشفافية ودقة عالية.

