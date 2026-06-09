النقل البري: شركتان جديدتان استوفتا شروط الدخول إلى سوق تطبيقات التوصيل الذكية في الأردن

جاء ذلك خلال لقاء إعلامي بعنوان "التطورات المتسارعة في قطاع النقل" عُقد ظهر الثلاثاء في مقر وزارة الاتصال الحكومي، بحضور ممثلي وسائل الإعلام.
وأكد الخرابشة أن الهيئة تعمل على تمكين المواطنين من الحصول على أفضل الخدمات الممكنة في قطاع النقل العام، من خلال تطوير التشريعات وتنظيم القطاع بما يواكب النمو المتسارع في خدمات النقل الذكي.
وبيّن أن عدد السائقين المرخصين العاملين عبر تطبيقات النقل الذكية يبلغ نحو 15 ألف سائق، يعملون ضمن خمس شركات مرخصة حالياً لدى الهيئة، مشيراً إلى استمرار الجهود الرقابية والتنظيمية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
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