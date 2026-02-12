"النقل" تبحث تعزيز الخدمات للمدن الصناعية

الوكيل الإخباري- بحث أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، اليوم الخميس، مع ممثلين عن المدن الصناعية وغرفة صناعة عمان، آليات توفير وتوسيع خدمات النقل العام الى المدن والمناطق الصناعية، وفي مقدمتها مدينة القسطل الصناعية.

وناقش اللقاء الذي حضره مختصون من وزارة النقل وهيئة النقل البري، واقع خدمات النقل المتاحة حاليا للعاملين في المدن الصناعية، والاحتياجات الفعلية لهذه المناطق من حيث عدد الخطوط والترددات ومسارات الحافلات، بما يسهم في تسهيل وصول العاملين وتقليل كلف ووقت التنقل ودعم استمرارية النشاط الصناعي.