الخميس 2026-02-12 05:17 م

"النقل" تبحث تعزيز الخدمات للمدن الصناعية

ا
جانب من اللقاء
 
الخميس، 12-02-2026 04:04 م

الوكيل الإخباري- بحث أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، اليوم الخميس، مع ممثلين عن المدن الصناعية وغرفة صناعة عمان، آليات توفير وتوسيع خدمات النقل العام الى المدن والمناطق الصناعية، وفي مقدمتها مدينة القسطل الصناعية.

اضافة اعلان


وناقش اللقاء الذي حضره مختصون من وزارة النقل وهيئة النقل البري، واقع خدمات النقل المتاحة حاليا للعاملين في المدن الصناعية، والاحتياجات الفعلية لهذه المناطق من حيث عدد الخطوط والترددات ومسارات الحافلات، بما يسهم في تسهيل وصول العاملين وتقليل كلف ووقت التنقل ودعم استمرارية النشاط الصناعي.


وتم الاتفاق على تحضير دراسة تتضمن البدائل المختلفة وإمكانية تنفيذ الأنسب منها في الفترة القريبة المقبلة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية غرفة صناعة الأردن تطلق تقرير المدن الصناعية

مبنى وزارة التعليم العالي

أخبار محلية هام جداً لطلبة الدورة التكميلية 2025-2026

ل

أخبار الشركات بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة

العيسوي: الرؤية الملكية الاستشرافية تعزز منعة الأردن وقدرته أمام التحديات

أخبار محلية العيسوي: الرؤية الملكية الاستشرافية تعزز منعة الأردن وقدرته أمام التحديات

ل

شؤون برلمانية لجنة المرأة في الأعيان تبحث القضايا المتعلقة بحقوق المرأة

ب

أخبار محلية 26 مدربة تشارك في ورشة عمل مدربات الواعدات

ا

أخبار محلية "النقل" تبحث تعزيز الخدمات للمدن الصناعية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

فلسطين عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى



 






الأكثر مشاهدة