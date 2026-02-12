"النقل" تبحث تعزيز الخدمات للمدن الصناعية

وناقش اللقاء الذي حضره مختصون من وزارة النقل وهيئة النقل البري، واقع خدمات النقل المتاحة حاليا للعاملين في المدن الصناعية، والاحتياجات الفعلية لهذه المناطق من حيث عدد الخطوط والترددات ومسارات الحافلات، بما يسهم في تسهيل وصول العاملين وتقليل كلف ووقت التنقل ودعم استمرارية النشاط الصناعي.
وتم الاتفاق على تحضير دراسة تتضمن البدائل المختلفة وإمكانية تنفيذ الأنسب منها في الفترة القريبة المقبلة.
