الأحد 2026-01-04 02:21 م

النقل: تحسن حركة القطاع في الربع الثالث من عام 2025

الأحد، 04-01-2026 01:32 م

الوكيل الإخباري-   شهد قطاع النقل الجوي والبحري والبري في المملكة ارتفاعا في المؤشرات وتحسنا ملحوظا في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام 2024.

وكشفت مؤشرات أداء قطاع النقل الجوي، أن إجمالي عدد الطائرات القادمة والمغادرة من وإلى جميع مطارات المملكة بلغ 22937 طائرة في الربع الثالث من العام 2025 وبنسبة ارتفاع 2 بالمئة مقارنة بـ 22537 طائرة في الربع الثالث من العام 2024.


وبلغ إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى جميع مطارات المملكة 2946999 مسافرا في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة ارتفاع 10 بالمئة مقارنة بــ2687635 مسافرا خلال الربع الثالث من عام 2024.


وأظهرت البيانات في قطاع النقل البحري أن إجمالي حركة مناولة البضائع من خلال كافة المرافق المينائية في العقبة بلغت 7433023 طنا في الربع الثالث من 2025 بنسبة ارتفاع 17 بالمئة مقارنة بـ6355660 طنا في الربع الثالث من العام 2024.


وبلغ إجمالي حركة الحاويات عبر ميناء الحاويات في العقبة 270286 حاوية في الربع الثالث من 2025 بنسبة ارتفاع 22 بالمئة مقارنة بـ221675 حاوية في الربع الثالث من عام 2024.


وبالنسبة لقطاع النقل البري بلغ عدد المسافرين عبر جميع المعابر الحدودية البرية 3447692 مسافرا في الربع الثالث من العام الماضي بزيادة تقدر بـ 21 بالمئة مقارنة بــ2844117 مسافرا في الربع الثالث من عام 2024.


كما بلغ إجمالي حركة مناولة البضائع 14323533 طنا في الربع الثالث من عام 2025 بنسبة ارتفاع 21.7 بالمئة مقارنة بـ11770749 طنا في الربع الثالث من عام 2024.

 
 


