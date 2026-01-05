الإثنين 2026-01-05 10:36 ص

النقل: منظومة دفع إلكتروني لمشروع دعم نقل طلبة الجامعات الحكومية "قريبا"

الوكيل الإخباري-   قالت هيئة تنظيم قطاع النقل البري، إن العمل بمشروع دعم نقل طلبة الجامعات الحكومية بدأ منذ عام 2011، بهدف تشجيع الطلبة على استخدام وسائل النقل العام، وذلك بموافقة رئاسة الوزراء على دعم أجرة الطالب بنسبة 50% من قيمة التعرفة المعتمدة، مضيفة أنه سيتم التحول لمنظومة دفع إلكتروني للمشروع قريبا.

وبيّنت الهيئة، في ردها على سؤال وجهه النائب طارق بني هاني، أن آلية الدعم الحالية تعتمد على إجراءات ورقية، في ظل عدم توفر ربط مباشر بين قواعد بيانات الجامعات ووزارة التعليم العالي والهيئة المشرفة، الأمر الذي يستدعي مصادقات يدوية ورقية للتحقق من بيانات الطلبة المستفيدين.


وأشارت إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على الانتقال إلى منظومة دفع إلكتروني متكاملة، من شأنها توحيد وتحديث قاعدة بيانات الطلبة تلقائيًا، من خلال ربط مباشر مع وزارة التعليم العالي عبر منصة "سند" للتحقق من الحالة الأكاديمية وانتظام الطالب في الدراسة.


كما تتضمن المنظومة الجديدة التحقق من هوية الطالب ورقمه الجامعي عبر إصدار بطاقة ذكية أو رمز استجابة سريع (QR) ديناميكي لا يمكن استخدامه إلا من قبل صاحبه، إلى جانب اعتماد التسجيل الإلكتروني الموحد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي وشركة رؤية عمّان.


وتهدف الهيئة من خلال المشروع إلى تطوير منظومة نقل ذكية متكاملة، والانتقال من الآليات اليدوية المحدودة إلى نظام إلكتروني شامل وموحد، قادر على توثيق جميع عناصر الخدمة بدقة وشفافية.


وتشمل المنظومة المقترحة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات الذكية أو QR، وأنظمة تتبع المركبات (GPS) على مدار الساعة، وكاميرات مراقبة داخل الحافلات لتعزيز السلامة، إضافة إلى الربط الإلكتروني الكامل مع منصة “سند” للتحقق من بيانات الطلبة وانتظامهم الأكاديمي.

 
 


