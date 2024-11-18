النقل: ورشة تدريبية لأعضاء اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة

الوكيل الإخباري- استضافت وزارة النقل اليوم الاثنين، ورشة تدريبية لأعضاء اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة، تمتد لخمسة أيام بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

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ويأتي هذا التدريب ضمن جهود الوزارة والتزامها بتطوير قدرات كوادرها وشركائها في مختلف المجالات بالتعاون مع الجهات الدولية لتدريب أعضاء اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة لتعزيز المعرفة بقضايا تسهيل التجارة والتدابير والالتزامات الدولية.