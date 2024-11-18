النقل: ورشة تدريبية لأعضاء اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة

ويأتي هذا التدريب ضمن جهود الوزارة والتزامها بتطوير قدرات كوادرها وشركائها في مختلف المجالات بالتعاون مع الجهات الدولية لتدريب أعضاء اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة لتعزيز المعرفة بقضايا تسهيل التجارة والتدابير والالتزامات الدولية.
وأكد أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، خلال افتتاح الورشة، أهمية هذا البرنامج التدريبي الذي يعزز المعرفة والتعاون مع أعضاء اللجنة لمواءمة الإجراءات وعمليات النقل والتجارة.
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