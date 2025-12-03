النواب يدعون لتطوير برامج إعداد اللاعبين والاستثمار في البنية التحتية

05:19 م

الوكيل الإخباري- التقت لجنة الشباب والرياضة النيابية، برئاسة النائب محمد المحارمة، اليوم الأربعاء، بأمينة عام اللجنة الأولمبية رانيا السعيد، لبحث أبرز التحديات والفرص المتعلقة بتطوير الحركة الرياضية في المملكة. اضافة اعلان





وأكد المحارمة أن اللجنة الأولمبية تعمل على الارتقاء بواقع الاتحادات الرياضية بما ينعكس إيجابًا على أداء المنتخبات الوطنية. وشدّد على أهمية استمرار التعاون بين اللجنة النيابية واللجنة الأولمبية لمتابعة البرامج التطويرية وتعزيز العمل المشترك، بما يحقق الأهداف الوطنية ويعزّز حضور الأردن على خارطة الرياضة العربية والدولية.



ودعا المحارمة إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي عبر شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، وتوجيه الموارد بما يخدم الأهداف الوطنية، لافتًا إلى أهمية تمكين الشباب ودعم مشاركتهم في الرياضة المدرسية والجامعية، وتوسيع دائرة المبادرات المجتمعية.



بدورهم، أكد النواب عبد الرؤوف الربيحات، عطا الله الحنيطي، عبد الناصر الخصاونة، نور أبو غوش، عبد الحليم عناب، علي الغزاوي، معتز أبو رمان، أيمن البدادوة، وجهاد مدانات، أهمية الاستثمار في المواهب الرياضية الناشئة وتطوير برامج إعداد اللاعبين، ودعم المشاركة الأردنية في البطولات الإقليمية والدولية بما يقدّم صورة مشرفة عن الرياضة الوطنية.



من جانبها، استعرضت رانيا السعيد خطط وبرامج اللجنة الأولمبية الهادفة إلى دعم الاتحادات الرياضية وتعزيز قدرات الرياضيين ورفع مستوى الأداء التنافسي.



وأكدت على أهمية تعزيز الشراكة مع مجلس النواب لتطوير البيئة القانونية والتنظيمية للرياضة، وتوفير الإمكانات اللازمة للنهوض بالبنية التحتية الرياضية، وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية.

