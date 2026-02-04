النواب يعقدون جلسة رقابية لمناقشة ردود الحكومة على 14 سؤالا

وبعد الجلسة تجتمع اللجنة المالية لمناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الحكومة وحكومة إيطاليا لسنة 2024.
كما تواصل لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.
-
أخبار متعلقة
-
إجراءات جديدة مرتقبة تسهّل عودة اللاجئين السوريين طوعًا إلى بلادهم
-
حادث دهس بالعاصمة وتحويل السير القادم من العقبة احترازياً بعد حادث خطير
-
إعلان مخرجات الحوار الاجتماعي بشأن "اكتوارية الضمان" اليوم
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
اتفاقية تعاون بين نقابة المهندسين وشركة الكهرباء في مجال تدريب المهندسين
-
وزارة التخطيط: بدء عملية إعداد التقرير الوطني الطوعي الثالث 2026
-
إحالة 25 ممارسا مخالفا لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام
-
وحدة متخصصة لتلقي شكاوى النساء في النقل العام