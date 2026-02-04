النواب يعقدون جلسة رقابية لمناقشة ردود الحكومة على 14 سؤالا

07:48 ص

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة رقابية، الساعة 11 صباحا، لمناقشة ردود الحكومة على 14 سؤالا نيابيا وجهت إلى وزارات عدة.





وبعد الجلسة تجتمع اللجنة المالية لمناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الحكومة وحكومة إيطاليا لسنة 2024.



كما تواصل لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.

