الأربعاء 2026-02-04 08:54 ص

النواب يعقدون جلسة رقابية لمناقشة ردود الحكومة على 14 سؤالا

جلسة مجلس النواب
جلسة مجلس النواب
 
الأربعاء، 04-02-2026 07:48 ص
الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة رقابية، الساعة 11 صباحا، لمناقشة ردود الحكومة على 14 سؤالا نيابيا وجهت إلى وزارات عدة.اضافة اعلان


وبعد الجلسة تجتمع اللجنة المالية لمناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الحكومة وحكومة إيطاليا لسنة 2024.

كما تواصل لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

فلسطين 6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

شعار شركة إنفيديا

عربي ودولي توقف مبيعات رقائق إنفيديا إلى الصين

أرشيفية

أخبار محلية إجراءات جديدة مرتقبة تسهّل عودة اللاجئين السوريين طوعًا إلى بلادهم

تحت تهديد ترامب .. واشنطن ومكسيكو تتوصلان إلى اتفاق مائي

عربي ودولي تحت تهديد ترامب .. واشنطن ومكسيكو تتوصلان إلى اتفاق مائي

مدمرة الصواريخ

عربي ودولي سفن حربية أميركية تصل قبالة سواحل هايتي

حادث دهس بالعاصمة وتحويل السير القادم من العقبة احترازياً بعد حادث خطير

أخبار محلية حادث دهس بالعاصمة وتحويل السير القادم من العقبة احترازياً بعد حادث خطير

حاملة الطائرات الأميركية

عربي ودولي أكسيوس: المحادثات الأميركية الإيرانية تنعقد في سلطنة عُمان الجمعة

إعلان مخرجات الحوار الاجتماعي بشأن "اكتوارية الضمان" اليوم

أخبار محلية إعلان مخرجات الحوار الاجتماعي بشأن "اكتوارية الضمان" اليوم



 






الأكثر مشاهدة