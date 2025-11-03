الإثنين 2025-11-03 08:27 ص
 

النواب يناقشون اليوم قرار لجنة الرد على خطاب العرش السامي

جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين
الإثنين، 03-11-2025 08:01 ص
الوكيل الإخباري-   يناقش مجلس النواب، الاثنين ، قرار لجنة الرد على خطاب العرش السامي، تمهيداً لإقرار الصيغة النهائية ورفعها إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني.اضافة اعلان


وكان رئيس مجلس النواب مازن القاضي قد دعا المجلس للانعقاد لمناقشة قرار اللجنة، وذلك تمهيدا لإقرار الصيغة من المجلس ورفعها إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني.

وتشكلت لجنة الرد على خطاب العرش من النواب: نصار القيسي، علي الخلايلة، فليحة الخضير، حكم المعادات، عبد الباسط الكباريتي، مصطفى الخصاونة، هدى نفاع، حمود الزواهرة، آمال الشقران، حسين العموش، سامر الأزايدة، أيمن أبو هنية، أروى الحجايا، محمد سلامة الغويري، محمد بني ملحم، مؤيد العلاونة، زهير الخشمان، أيمن البدادوة، سليمان السعود، محمد الرعود، محمد السبايلة، ديمة طهبوب، هدى العتوم، بيان المحسيري، باسم الروابدة، وسام الربيحات، محمود النعيمات، عبدالرؤوف الربيحات، ورانيا أبو رمان.
 
 
