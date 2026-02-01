الأحد 2026-02-01 10:48 ص

النواب يناقشون اليوم مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية

مبنى مجلس النواب في العبدلي
مبنى مجلس النواب
 
الأحد، 01-02-2026 09:20 ص
الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس النواب الأردني، الأحد، جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة الـ 15 من الدورة العادية الثانية.اضافة اعلان


ووفق جدول أعمال الجلسة، يناقش النواب مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2025.

كما تناقش لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية قضايا العنف الأسري وحماية الطفل.

وتجتمع لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية لبحث آلية عمل اللجنة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

توضيح هام من الفلك الدولي حول موعد أول أيام شهر رمضان لهذا العام

أخبار محلية توضيح هام من الفلك الدولي حول موعد أول أيام شهر رمضان لهذا العام

ل

أسواق ومال الدين العام لألمانيا يقفز 17% ويهدد الاقتصاد

بعد موجة الانخفاض .. أسعار الذهب محلياً تعود للصعود من جديد

اقتصاد محلي بعد موجة الانخفاض .. أسعار الذهب محلياً تعود للصعود من جديد

داليا البحيري

فن ومشاهير كيف ردت داليا البحيري على رسائل جمهورها بعد عملية التجميل؟

الفنانة هدى شعراوي

فن ومشاهير تفاصيل جديدة صادمة عن مقتل الفنانة هدى شعراوي "أم زكي"

استشهاد فلسطيني جراء الاستهداف الإسرائيلي جنوب غزة

فلسطين استشهاد فلسطيني جراء الاستهداف الإسرائيلي جنوب غزة

معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر

فلسطين افتتاح معبر رفح أمام الأفراد على نحو محدود

تعبيرية

خاص بالوكيل أطباء متطوعون يتبرعون بعلاج تجميلي وزراعة جلد للطفل يوسف



 






الأكثر مشاهدة