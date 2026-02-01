النواب يناقشون اليوم مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية

09:20 ص

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس النواب الأردني، الأحد، جلسة لمناقشة جدول أعمال الجلسة الـ 15 من الدورة العادية الثانية.





ووفق جدول أعمال الجلسة، يناقش النواب مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2025.



كما تناقش لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية قضايا العنف الأسري وحماية الطفل.



وتجتمع لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية لبحث آلية عمل اللجنة.

