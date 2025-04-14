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النواب يواصلون اليوم مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

مجلس النواب
مجلس النواب
 
الإثنين، 14-04-2025 01:20 ص
الوكيل الإخباري-   يواصل مجلس النواب، في جلستين (صباحية ومسائية) الاثنين، مُناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، اعتبارا من المادة رقم 5.اضافة اعلان


وأقر المجلس ، 4 مواد من مشروع القانون، والبالغ عددها 13 مادة، وذلك خلال جلسة تشريعية عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.

وبحسب جدول أعمال الجلسة، يناقش المجلس خلال الجلسة كتاب رئيس الوزراء، والمتضمن مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الإفتراضية لسنة 2025.

وتتضمن الجلسة أيضا، مناقشة كتاب رئيس مجلس الأعيان، والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2025، المعاد من مجلس الأعيان.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة، كتاب رئيس مجلس الأعيان، المتضمن مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024، المعاد من مجلس الأعيان.
 
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