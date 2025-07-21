النوافلة: مهنة التمريض ركيزة أساس في النظام الصحي الأردني

الوكيل الإخباري- قال أمين عام المجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة، إن المجلس، وبتوجيه من سمو الأميرة منى الحسين، راعية التمريض والقبالة في إقليم شرق المتوسط ورئيسة المجلس التمريضي الأردني، يولي أهمية خاصة لدعم الكفاءات التمريضية وتحفيز بيئة التميز والابتكار.

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وأكد النوافلة خلال حفل اليوم الاثنين لتكريم عدد من الكوادر التمريضية المتميزة، أهمية مهنة التمريض التي تمثل ركيزة أساس في النظام الصحي، مشيرا الى أن الاعتراف بجهود العاملين وتقدير إنجازاتهم هو أساس النهوض بالمهنة.



وأشاد بجهود الممرضين والممرضات العاملين في المستشفى، ودورهم في تقديم رعاية صحية آمنة وإنسانية، مبينا أن التكريم تقدير لالتزام الممرضين بالمعايير التمريضية العالمية وعطائهم المهني.