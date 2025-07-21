النوافلة: مهنة التمريض ركيزة أساس في النظام الصحي الأردني

وأكد النوافلة خلال حفل اليوم الاثنين لتكريم عدد من الكوادر التمريضية المتميزة، أهمية مهنة التمريض التي تمثل ركيزة أساس في النظام الصحي، مشيرا الى أن الاعتراف بجهود العاملين وتقدير إنجازاتهم هو أساس النهوض بالمهنة.
وأشاد بجهود الممرضين والممرضات العاملين في المستشفى، ودورهم في تقديم رعاية صحية آمنة وإنسانية، مبينا أن التكريم تقدير لالتزام الممرضين بالمعايير التمريضية العالمية وعطائهم المهني.
ودعا النوافلة الممرضين والممرضات إلى الاستفادة من الفرص التدريبية التي يقدمها المجلس التمريضي، والمبادرة إلى البحث والابتكار في ممارسات الرعاية، وبما ينعكس إيجابا على جودة الخدمة وسلامة المرضى.
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