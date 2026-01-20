الثلاثاء 2026-01-20 07:18 م

النوايسة: الأردن بطليعة الدول في تعزيز الوعي الإعلامي

وزارة الاتصال الحكومي
وزارة الاتصال الحكومي
 
الثلاثاء، 20-01-2026 05:45 م

الوكيل الإخباري-   أكد الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، أن الأردن يواصل ترسيخ موقعه في طليعة الدول العربية والإقليمية في تعزيز مفاهيم الوعي الإعلامي والمعلوماتي، مستندا إلى سياسات وطنية راسخة أسهمت في بناء قدرات التحقق ومواجهة المعلومات المضللة.

وقال النوايسة، إن الاستراتيجية الوطنية الثانية للدراية الإعلامية والمعلوماتية (2026–2029) ترتكز على تمكين الوصول إلى المعلومات الصحيحة، والتمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف، بما يسهم في بناء مجتمع واع قادر على المشاركة الفاعلة وصناعة رأي عام مستنير.


وأوضح أن الاستراتيجية تعزز مهارات البحث والتحقق والتقييم النقدي، وتدعم الاستخدام المسؤول للمعلومات عبر مختلف المنصات الرقمية، الأمر الذي يكرس ريادة الأردن إقليميا ويعكس اعتزازه بهذا الإنجاز الوطني.

 
 


