 
الخميس 2024-11-21 03:12 م
 

النوايسة يلتقي أعضاء قطاع الإعلام الشبابي في المعهد السياسي

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جانب من اللقاء
الخميس، 21-11-2024 02:46 م

الوكيل الإخباري- التقى أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، أعضاء قطاع الإعلام في مشروع الحكومة الشبابية في المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية، بحضور مساعد أمين عام وزارة الشباب الدكتور إبراهيم الشخانبة.

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وأكد النوايسة خلال اللقاء الذي عقد في وزارة الاتصال الحكومي اليوم الخميس، حرص الوزارة على التواصل الفعّال مع القطاع الشبابي ودعمهم وتمكينهم إيماناً بأهمية دورهم وحضورهم الفاعل والمؤثر في المجتمع وخصوصاً في المشهد الإعلامي.


وأوضح النوايسة أنّ الوزارة تُعد أولى ثمار خارطة طريق تحديث القطاع العام، مبيناً أنها عملت على وضع السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي التي التزمت بنصوص الدستور الأردني كضامن لحرية التعبير عن الرأي وتعزيز النهج الديمقراطي والتعددية السياسية.


واستعرض النوايسة دور الوزارة في تعزيز دور الإعلام الوطني، والخطط التنفيذية لمتابعة العمل على محاور السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي، بالإضافة إلى البرامج والمشاريع التي تعمل على متابعة تنفيذها فيما يتعلق بالمحتوى الرقمي، والتربية الإعلامية والمعلوماتية، وتعزيز دور الناطقين الإعلاميين باسم الوزارات والمؤسسات الحكومية، بما يضمن انسيابية تدفق المعلومات إلى وسائل الإعلام والجمهور.


وأشاد النوايسة بدور المعهد السياسي في إعداد القيادات الشبابية، وتمكين وتفعيل دورهم في الحياة العامة.


بدوره، أكد الشخانبة حرص وزارة الشباب على تمكين فئة الشباب وإشراكهم ضمن البرامج والمشاريع المنبثقة عن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب في مختلف القطاعات، مشيراً إلى دور المعهد السياسي في إشراك الشباب بالحياة العامة، وتفعيل دورهم في عملية صنع القرار من خلال مشروع الحكومة الشبابية الأردنية ومشروع البرلمان الشبابي الأردني.


وناقش الحضور خلال الاجتماع جملة من القضايا والموضوعات المحلية، مشيدين بدور الحكومة في دعم الشباب وتمكينهم بما يتوافق مع المشروع التحديثي للدولة بمساراته الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري.

 
gnews

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