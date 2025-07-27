النوايسة يلتقي فريق مشروع الحكومة الشبابية - الجيل الثالث

الوكيل الإخباري- التقى أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة، اليوم الأحد، فريق مشروع "الحكومة الشبابية – الجيل الثالث"، ضمن التزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع الشباب والحوار معهم.

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ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات ميدانية ينفذها المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية، بهدف تعزيز الشراكة الفاعلة بين الشباب والمؤسسات الحكومية، وتمكين المشاركين في المشروع من بناء مبادرات ومشاريع تنفيذية تنطلق من الواقع وتستند إلى بيانات دقيقة ورؤى رسمية.