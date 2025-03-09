الهاشميّة تبحث تعزيز تعاونها مع الجامعات اليونانية

وأكد الحياري حرص الجامعة على توسيع شراكاتها الدولية وتعزيز حضورها الأكاديمي والبحثي مع الجامعات اليونانية في مجالات تبادل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة خلال الفصول الدراسية، وتطوير البرامج الدراسية المشتركة، وإجراء البحوث العلمية، وتنظيم المؤتمرات المشتركة.
وأشار إلى أهمية البناء على النجاحات السابقة في التعاون مع جامعات يونانية ضمن برنامج "إيراسموس بلس" الذي يسهم في تعزيز التفاعل الأكاديمي والبحثي بين الجامعات الأردنية والأوروبية.
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