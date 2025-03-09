الهاشميّة تبحث تعزيز تعاونها مع الجامعات اليونانية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري، خلال لقائه اليوم الأحد، مدير مؤسسة الدراسة في اليونان الدكتور كريستوس ميخالاكيليس، ونائب السفير اليوناني لدى الأردن أندرياس سبيروبولوس، تعزيز علاقات التعاون الأكاديمي بين الجامعة والجامعات والمؤسسات الأكاديمية اليونانية.

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وأكد الحياري حرص الجامعة على توسيع شراكاتها الدولية وتعزيز حضورها الأكاديمي والبحثي مع الجامعات اليونانية في مجالات تبادل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة خلال الفصول الدراسية، وتطوير البرامج الدراسية المشتركة، وإجراء البحوث العلمية، وتنظيم المؤتمرات المشتركة.