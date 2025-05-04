"الهاشمية" تحصد المركزين الأول والثاني في "هاكاثون سلاسل الإمداد

وبحسب بيان للجامعة، تفوق فريقا "الهاشمية" على 17 فريقا يمثلون مختلف الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، ضمن تخصصات إدارة الأعمال، والهندسة الصناعية، والعلوم اللوجستية.
ونال فريق كلية الأعمال المركز الأول بإشراف الدكتور بلال بني ياسين، وضم الطلبة: كرم القريني، وأويس العبسي، ومرح الحاوي، وحمزة العزة، وإحسان التلاوي، فيما جاء فريق كلية الهندسة في المركز الثاني بإشراف الدكتورة سحر مشاقبة، وضم الطلبة: محمد شاويش، ونتالي الصمادي، ورؤى الصوي، وسارة عايش.
-
أخبار متعلقة
-
المستقلة للانتخاب : اختتام البرنامج التدريبي للقيادات الشبابية في الاحزاب السياسية
-
إحباط محاولة تهريب 16 كيلو غراما من المارغوانا عبر مطار الملكة علياء
-
إغلاق مؤقت لطريق وادي عربة من الريشة إلى غرندل لانعدام الرؤية
-
بحث آليات التعاون بين المكتبة الوطنية والبريد الأردني
-
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يلتقي نقيبي "الأطباء" و"المهندسين الزراعيين"
-
جامعة الطفيلة التقنية تختتم مؤتمر "حوار الحضارات" في كوسوفو
-
جلسة توعوية في مادبا حول الصحة المهنية
-
"توليد الكهرباء المركزية" توزع 12 مليون دينار أرباحا نقدية على المساهمين