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"الهاشمية" تحصد المركزين الأول والثاني في "هاكاثون سلاسل الإمداد

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
 
الأحد، 04-05-2025 04:24 م

الوكيل الإخباري-    حققت الجامعة الهاشمية إنجازا أكاديميا جديدا بفوزها بالمركزين الأول والثاني في المسابقة العالمية "هاكاثون سلاسل الإمداد"، التي نظمتها شركة "محاكاة للتدريب والاستشارات" واستضافتها الجامعة الألمانية الأردنية، وذلك للعام الثاني على التوالي.

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وبحسب بيان للجامعة، تفوق فريقا "الهاشمية" على 17 فريقا يمثلون مختلف الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، ضمن تخصصات إدارة الأعمال، والهندسة الصناعية، والعلوم اللوجستية.


ونال فريق كلية الأعمال المركز الأول بإشراف الدكتور بلال بني ياسين، وضم الطلبة: كرم القريني، وأويس العبسي، ومرح الحاوي، وحمزة العزة، وإحسان التلاوي، فيما جاء فريق كلية الهندسة في المركز الثاني بإشراف الدكتورة سحر مشاقبة، وضم الطلبة: محمد شاويش، ونتالي الصمادي، ورؤى الصوي، وسارة عايش.

 
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