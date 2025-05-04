"الهاشمية" تحصد المركزين الأول والثاني في "هاكاثون سلاسل الإمداد

الوكيل الإخباري- حققت الجامعة الهاشمية إنجازا أكاديميا جديدا بفوزها بالمركزين الأول والثاني في المسابقة العالمية "هاكاثون سلاسل الإمداد"، التي نظمتها شركة "محاكاة للتدريب والاستشارات" واستضافتها الجامعة الألمانية الأردنية، وذلك للعام الثاني على التوالي.

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وبحسب بيان للجامعة، تفوق فريقا "الهاشمية" على 17 فريقا يمثلون مختلف الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، ضمن تخصصات إدارة الأعمال، والهندسة الصناعية، والعلوم اللوجستية.