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"الهاشمية" تحصد مركزًا عالميًا في مسابقة المركبات البحرية الهجينة

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
 
الإثنين، 23-06-2025 02:51 م

الوكيل الإخباري-  حصد فريق من كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية المركز الرابع على مستوى العالم في النسخة التاسعة من مسابقة المركبات البحرية الهجينة للعام 2025، التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

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وبحسب بيان للجامعة تألف الفريق الفائز من الدكتور محمد أبو ملوح، والطالبة سارة عودة من قسم هندسة الميكاترونكس في الجامعة الهاشمية، والدكتور أحمد محاسنة من جامعة فيلادلفيا، والمهندس باسل جودة من جامعة الأمير مقرن في السعودية.


وقدم الفريق مشروعا رياديا بعنوان "MarineVolt"، صمم وفق معايير النسخة التاسعة من المسابقة، ويعنى بتطوير نظام تحكم وإدارة للطاقة لزورق قَطْر يعمل بالطاقة الهجينة، ويستخدم في مرافئ شحن السفن.

 
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