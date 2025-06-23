"الهاشمية" تحصد مركزًا عالميًا في مسابقة المركبات البحرية الهجينة

الوكيل الإخباري- حصد فريق من كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية المركز الرابع على مستوى العالم في النسخة التاسعة من مسابقة المركبات البحرية الهجينة للعام 2025، التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

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وبحسب بيان للجامعة تألف الفريق الفائز من الدكتور محمد أبو ملوح، والطالبة سارة عودة من قسم هندسة الميكاترونكس في الجامعة الهاشمية، والدكتور أحمد محاسنة من جامعة فيلادلفيا، والمهندس باسل جودة من جامعة الأمير مقرن في السعودية.