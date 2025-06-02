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"الهاشمية" تستحدث 5 تخصصات طبية جديدة

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
 
الإثنين، 02-06-2025 02:26 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الجامعة الهاشمية في الزرقاء عن إضافة خمسة برامج اختصاص عالي جديدة لكلية الطب البشري، تشمل التخصصات التالية:اضافة اعلان


جراحة الأعصاب
جراحة العظام
أمراض وجراحة العيون
الأنف والأذن والحنجرة
جراحة الكلى والمسالك البولية

وأوضح رئيس الجامعة، الدكتور خالد الحياري، أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وتهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية في الأردن، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات الصحية الوطنية.

وقال عميد كلية الدراسات العليا، الدكتور صادق شديفات، إن البرامج الجديدة ستُطبق بالتعاون مع مستشفى الأمير حمزة اعتبارًا من 1 تموز 2025، بعد اعتمادها من المجلس الطبي الأردني، ما يرفع عدد برامج الاختصاص العالي إلى تسعة برامج.

وأضاف أن هذا التوسع جاء نتيجة دراسات ميدانية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، مؤكداً التزام الكلية بتخريج أطباء مؤهلين وفق أحدث المعايير العلمية.

بدوره، أشار عميد كلية الطب البشري، الدكتور محمد القضاة، إلى استقبال الطلبات للالتحاق بهذه البرامج هذا العام، مع توقع قبول أكثر من 50 طبيبًا وطبيبة، كما تستعد الجامعة قريبًا لتخريج أول دفعة من طلبة برامج الاختصاص العالي الحالية.
 
gnews

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