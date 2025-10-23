الهاشمية تستعد لاستضافة مؤتمر المجلس الإقليمي للاعبي الأولمبياد

وفي إطار التحضيرات الجارية، التقى نائب رئيس الجامعة الدكتور وصفي الروابدة، بالمدير الوطني للأولمبياد الخاص الأردني الدكتور علي الشواهين، ورئيس اتحاد الأولمبياد البارالمبي الأردني الدكتور عمر هنداوي، بحضور عمداء شؤون الطلبة، وكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، وكلية الملكة رانيا للطفلة.
وأكد الدكتور الروابدة خلال اللقاء، أن الجامعة أكملت جميع استعداداتها لاستضافة اليوم الأول من المؤتمر، مشيراً إلى أن هذا الحدث يمثل منصة مهمة لتعزيز الدمج المجتمعي والرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة.
وقال، إن الجامعة وفّرت كافة المرافق والمعدات اللازمة لضمان نجاح أعمال المؤتمر، بما في ذلك المرافق المهيأة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجهيز الصالة الرياضية التي ستستضيف مباراة كرة سلة دامجة تجمع اللاعبين من ذوي الإعاقة وغيرهم، إضافةً إلى ما ستقدمه كليات الجامعة من جهود ومشاركات لتوفير الدعم اللوجستي والفني"، معرباً عن فخر الجامعة بهذا التعاون الذي يعكس التزامها بالمسؤولية المجتمعية.
من جانبه، أعرب الدكتور الشواهين عن اعتزاز الأولمبياد الخاص الأردني بالتعاون مع الجامعة الهاشمية، التي تمثل نموذجاً ملهماً في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتمتع بسمعة أكاديمية ومجتمعية مشرّفة.
وأضاف، أن انعقاد اليوم الأول من فعاليات المؤتمر في الجامعة يعكس وعيها بأهمية الرياضة، وحرصها على تعزيز قدرات اللاعبين القادة وصناعة قصص نجاح حقيقية، مبيناً أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الدمج المجتمعي، وإتاحة الفرصة للاعبين من ذوي الإعاقة وغيرهم للمشاركة في أنشطة رياضية وإنسانية مشتركة.
وأشاد الدكتور هنداوي بالدور الذي تضطلع به الجامعة الهاشمية في دعم الرياضات البارالمبية، لافتًا أن استضافة الجامعة لهذا الحدث الإقليمي يجسد شراكة فاعلة بين المؤسسات الرياضية والأكاديمية، ويؤكد التزامها الإنساني تجاه فئة اللاعبين القادرين على التميّز من خلال المشاركة الواسعة لدول عربية عديدة، بما يعزز تبادل الخبرات وتطوير برامج التمكين الرياضي والقيادي للاعبين ذوي الإعاقة.
ويذكر، أن فعاليات المؤتمر، ستتضمن عقد جلسات علمية متخصصة تسلط الضوء على أبرز الموضوعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الريادة والابتكار، والقيادة، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في دعم الدمج واستخدام التطبيقات الذكية، بالإضافة إلى التركيز على دور الأسرة في تعزيز الدمج الاجتماعي والتربوي، إلى جانب مناقشة مجموعة من القضايا المعاصرة التي تسهم في تمكين اللاعبين القادة وتطوير مهاراتهم.
