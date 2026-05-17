"الهاشمية" تطلق فعالية وطنية لتعزيز الشراكة الأكاديمية الصناعية

الوكيل الإخباري- أطلقت الجامعة الهاشمية، اليوم الأحد، الفعالية الوطنية "الشراكة الأكاديمية - الصناعية نحو تعزيز الاقتصاد وفق رؤية التحديث الاقتصادي الوطنية" التي نظمتها عمادة البحث العلمي والكلية التقنية بالتعاون مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وغرفة صناعة الزرقاء.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور خالد الحياري، أن الفعالية تمثل نموذجا متقدما للتعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي وتعزز التكامل بين البحث العلمي ومتطلبات الإنتاج، ويدعم بناء منظومة تنموية قائمة على المعرفة والابتكار، مشيرا إلى أن الجامعة ماضية في تنفيذ مفهوم "جامعة بلا أسوار" لتكون مؤسسة منفتحة ومتواصلة مع المجتمع، وشريكاً فاعلاً للقطاع الصناعي والقطاعات الإنتاجية كافة.