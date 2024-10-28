الهاشمية تعلن عن استقبال الدفعة الرابعة من طلبة الدبلوم العالي

الوكيل الإخباري- أعلنت الجامعة الهاشمية عن استعدادها لاستقبال الدفعة الرابعة من برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين، حيث تمتاز هذه الدورة بتوفير أفضل الكفاءات وأحدث التجهيزات التعليمية.

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جاء ذلك خلال جولة لنائبي رئيس الجامعة، الدكتور عوني اطرادات والدكتور وصفي الروابدة، داخل أروقة الجامعة استعرضا خلالها القاعات الصفية الجديدة المجهزة بأحدث الوسائل التقنية.



وأكد اطرادات والروابدة أهمية توفير أحدث التجهيزات والوسائل التعليمية والتقنية للاستمرار في إنجاح برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين الذي باشر هذا العام بقبول الدفعة الرابعة من طلبته.