الهاشمية تعلن عن استقبال الدفعة الرابعة من طلبة الدبلوم العالي

جاء ذلك خلال جولة لنائبي رئيس الجامعة، الدكتور عوني اطرادات والدكتور وصفي الروابدة، داخل أروقة الجامعة استعرضا خلالها القاعات الصفية الجديدة المجهزة بأحدث الوسائل التقنية.
وأكد اطرادات والروابدة أهمية توفير أحدث التجهيزات والوسائل التعليمية والتقنية للاستمرار في إنجاح برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين الذي باشر هذا العام بقبول الدفعة الرابعة من طلبته.
وأشارا إلى سرعة الإنجاز في توفير مجموعة من القاعات الصفية الجديدة المجهزة التي تستوعب الأعداد المتزايدة من الطلبة المتوقع قبولهم هذا العام بأكثر من 800 طالب وطالبة من المبتعثين من وزارة التربية والتعليم وطلبة النفقة الخاصة للحصول على درجة الدبلوم العالي.
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