"الهاشمية" تفتتح مختبري الذكاء الاصطناعي في التغذية والمحاكاة

وبحسب بيان للجامعة، يضم المختبران أجهزة حاسوب متطورة مزودة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومحتوى علميا وشاشات تفاعلية ذكية، وأنظمة متكاملة تتيح للطلبة وأعضاء هيئة التدريس التدريب العملي على أحدث التقنيات في تحلي
من جهته، قال عميد الكلية الدكتور أمين عليمات، إن المختبرين يشتملان على أدوات ذكاء اصطناعي وقواعد بيانات علمية معتمدة، وأدوات رقمية، ومصادر علمية، وبرامج محاكاة متخصصة، فضلا عن برامج تحليل البيانات الصحية. وأضاف أن الكلية وظفت هذه التطبيقات والمحتوى العلمي في مختلف مساقاتها، بحيث يتم تدريس الجانب العملي بشكل مباشر داخل المختبرين.
بدوره، أكد نائب عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور علاء القطاطشة، أن الكلية تتطلع إلى الاستفادة من التجهيزات المتقدمة في المختبرين لبناء قاعدة بيانات خاصة بالنمط الغذائي لأفراد المجتمع المحلي لتكون الأولى من نوعها على المستوى الوطني، بهدف تقييم الحالة التغذوية وإجراء التدخلات المناسبة وتقليل الأمراض المرتبطة بالتغذية.
وتضمن حفل الافتتاح عرضا مرئيا يوضح التطبيقات المتاحة في المختبرين والخطة المستقبلية لتطويرهما، إضافة إلى تقديم عرض تعريفي حول تطبيقات الحاسوب والذكاء الاصطناعي في مجال التغذية، كما قدم المهندس ثائر عبد الرحمن، من برنامج نايا للتدريب والتنمية المجتمعية أمثلة واقعية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في التغذية.
وتخلل الحفل جولة تعريفية في معرض محاكاة التثقيف التغذوي والاستشارات، حيث اطلع الحضور على المجسمات والنشرات التوعوية المستخدمة في التدريب والتثقيف الصحي التي قدمها طلبة القسم.
