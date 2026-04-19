"الهاشمية" تفتتح مختبري الذكاء الاصطناعي في التغذية والمحاكاة

الوكيل الإخباري- افتتحت الجامعة الهاشمية اليوم الأحد، مختبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التغذية، ومختبر محاكاة التثقيف التغذوي، وذلك في قسم التغذية السريرية والحميات بكلية العلوم الطبية التطبيقية.

وبحسب بيان للجامعة، يضم المختبران أجهزة حاسوب متطورة مزودة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومحتوى علميا وشاشات تفاعلية ذكية، وأنظمة متكاملة تتيح للطلبة وأعضاء هيئة التدريس التدريب العملي على أحدث التقنيات في تحلي ل البيانات، وتصميم خطط التغذية، وتقديم الاستشارات الصحية والتغذوية.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور خالد الحياري، خلال حفل الافتتاح، أن الجامعة تسعى إلى الانتقال من نقل المعرفة إلى بناء المهارات وتعزيز قابلية التشغيل، مشيرا إلى أن افتتاح المختبرين المتطورين يمثل نقلة نوعية في أساليب التعليم وطرق التدريب، ويواكب المتطلبات الدراسية والتطبيقية، ويفتح أمام الطلبة آفاقا واسعة في البحث العلمي والابتكار.



من جهته، قال عميد الكلية الدكتور أمين عليمات، إن المختبرين يشتملان على أدوات ذكاء اصطناعي وقواعد بيانات علمية معتمدة، وأدوات رقمية، ومصادر علمية، وبرامج محاكاة متخصصة، فضلا عن برامج تحليل البيانات الصحية. وأضاف أن الكلية وظفت هذه التطبيقات والمحتوى العلمي في مختلف مساقاتها، بحيث يتم تدريس الجانب العملي بشكل مباشر داخل المختبرين.



بدوره، أكد نائب عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور علاء القطاطشة، أن الكلية تتطلع إلى الاستفادة من التجهيزات المتقدمة في المختبرين لبناء قاعدة بيانات خاصة بالنمط الغذائي لأفراد المجتمع المحلي لتكون الأولى من نوعها على المستوى الوطني، بهدف تقييم الحالة التغذوية وإجراء التدخلات المناسبة وتقليل الأمراض المرتبطة بالتغذية.



وتضمن حفل الافتتاح عرضا مرئيا يوضح التطبيقات المتاحة في المختبرين والخطة المستقبلية لتطويرهما، إضافة إلى تقديم عرض تعريفي حول تطبيقات الحاسوب والذكاء الاصطناعي في مجال التغذية، كما قدم المهندس ثائر عبد الرحمن، من برنامج نايا للتدريب والتنمية المجتمعية أمثلة واقعية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في التغذية.