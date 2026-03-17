"الهاشمية" تكرّم الفائزين بمسابقتي حفظ القرآن الكريم ومقرئ الجامعة

جانب من التكريم
 
الثلاثاء، 17-03-2026 08:29 م

الوكيل الإخباري- كرّم رئيس الجامعة الهاشمية، الدكتور خالد الحياري، الفائزين بمسابقتي حفظ القرآن الكريم، ومقرئ الجامعة الهاشمية لعام 2026، بحضور نواب رئيس الجامعة، ومدير الأوقاف، ومفتي محافظة الزرقاء، وعدد من الأئمة والوعاظ.

وأكد الدكتور الحياري حرص الجامعة على إقامة الفعاليات الروحانية إلى تعمق أواصر الألفة والأخوة والتسامح والالتزام بمبادئ الدين الحنيف، موجها بإدامة النشاطات التي من شأنها تمكين الطلبة وتوسيع مداركهم خاصةً بما يتعلق بأمور دينهم لتكون جزء من النشاطات اللامنهجية في عمادة شؤون الطلبة على مدار العام.


وشمل الحفل الختامي محاضرة دينية ألقاها مفتي محافظة الزرقاء هشام ناصير بعنوان: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه ورمضان شهر القرآن"، تحدث فيها عن فضائل شهر رمضان ومكانة القرآن الكريم في حياة المسلم، مبيناً أن الشهر الفضيل يمثل فرصة عظيمة لتجديد العهد مع كتاب الله من خلال تلاوته وحفظه وتدبر آياته والعمل بما جاء فيه.


وأوضح عميد شؤون الطلبة، الدكتور أيمن عليمات، أن هذه الفعاليات تأتي انسجاماً مع رسالة الجامعة في استثمار شهر رمضان المبارك لتعزيز القيم الروحية والتربوية في نفوس الطلبة، إضافة إلى دعم الطلبة المتميزين في حفظ القرآن وتشجيعهم على مواصلة مسيرتهم العلمية والدينية.


وقالت مديرة دائرة النشاط الثقافي والفني، نعمات العموش: "إن عدد المشاركين في مسابقة حفظ القرآن الكريم وصل إلى 150 طالباً وطالبة، تأهل منهم 23 طالباً وطالبة إلى المرحلة النهائية، فيما شارك في مسابقة مقرئ الجامعة حوالي 25 طالباً وطالبة، وصل منهم إلى المرحلة الختامية 6 طلبة".


وأعلنت عمادة شؤون الطلبة خلال الحفل نتائج المسابقات، حيث فاز الطالب عمر العملة بلقب مقرئ الجامعة الهاشمية لعام 2026 وبلغت جائزته 250 دينارًا، فيما حصل الطالب محمود معوض على المركز الأول في حفظ القرآن الكريم كاملاً، وجائزته 250 ديناراً. كما فاز الطالب ليث أبو مطحنة بالمركز الأول في فئة حفظ عشرين جزءاً وجائزته 200 ديناراً، ونالت الطالبة سلمى الكردية المركز الأول في فئة حفظ عشرة أجزاء وجائزتها 150 ديناراً.

 
 


