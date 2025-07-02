"الهاشمية" توقع مذكرة تفاهم لدعم الطلبة بمهارات سوق العمل

الوكيل الإخباري- وقعت الجامعة الهاشمية مذكرة تفاهم مع مؤسسة الرشد والتمكين، المالكة لمنصة "Theory-Y" التعليمية والتدريبية المتخصصة في مجال تطوير الذات والمهارات العملية.

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وبحسب بيان للجامعة، تهدف المذكرة، التي وقعها نائب رئيس الجامعة الدكتور وصفي الروابدة، وعن المؤسسة مديرها العام المهندس إبراهيم أيوب، إلى إطلاق برامج تدريبية ومحاضرات متخصصة وندوات وورش عمل تسهم في إعداد الطلبة وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، حيث ستشمل البرامج التدريبية مجالات الهندسة والإعلام وطب الأسنان.



وأكد الروابدة، أن هذه الخطوة تعكس إيمان الجامعة الراسخ بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير وتأهيل طلبتها، مشيرا إلى أن منصة "Theory-Y" ستمنح الطلبة فرصا استثنائية لتطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية، ما يعزز من جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل المتغير.



من جهته، قال مدير مركز الإعداد لسوق العمل بالجامعة الدكتور سلطان الزيود، إن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الجامعة لرفع قابلية التوظيف بين خريجيها من خلال تزويدهم بأدوات عملية ومعارف حديثة تعكس متطلبات المهن المعاصرة، مؤكدا أن البرامج التدريبية ستمنح الطلبة ميزة تنافسية حقيقية.