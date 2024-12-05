“الهاشمية” توقع مذكرة تفاهم مع كلية البحرين الجامعية

الوكيل الإخباري- وقعت الجامعة الهاشمية وكلية البحرين الجامعية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين، وقعها الدكتور وصفي الروابدة نائب الرئيس بالإنابة عن رئيس الجامعة الهاشمية، والدكتورة رنا صوايا رئيس كلية البحرين الجامعية.

اضافة اعلان