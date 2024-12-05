 
الخميس 2024-12-05 08:20 م
 

“الهاشمية” توقع مذكرة تفاهم مع كلية البحرين الجامعية

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
الخميس، 05-12-2024 07:51 م

الوكيل الإخباري-    وقعت الجامعة الهاشمية وكلية البحرين الجامعية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين، وقعها الدكتور وصفي الروابدة نائب الرئيس بالإنابة عن رئيس الجامعة الهاشمية، والدكتورة رنا صوايا رئيس كلية البحرين الجامعية.

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وتهدف المذكرة إلى تفعيل التعاون والشراكة في العديد من المجالات التي تلبي طموحات الجانبين لتطوير تطلعاتهم الأكاديمية والبحثية، وتبادل الخبرات والمعارف، وإقامة الفاعليات المشتركة وغيرها من مجالات التعاون، بما يساهم في تعزيز مسيرة الجانبين وينعكس إيجاباً على مخرجاتهما، كما تهدف المذكرة إلى إنشاء مركز بحثي مشترك يسهم في توفير الاحتياجات اللازمة لإنتاج بحوث علمية متميزة تعالج التحديات وتوفر الحلول لكل القضايا التي تهم مختلف القطاعات في كلا البلدين الشقيقين.

 
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