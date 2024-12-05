“الهاشمية” توقع مذكرة تفاهم مع كلية البحرين الجامعية

وتهدف المذكرة إلى تفعيل التعاون والشراكة في العديد من المجالات التي تلبي طموحات الجانبين لتطوير تطلعاتهم الأكاديمية والبحثية، وتبادل الخبرات والمعارف، وإقامة الفاعليات المشتركة وغيرها من مجالات التعاون، بما يساهم في تعزيز مسيرة الجانبين وينعكس إيجاباً على مخرجاتهما، كما تهدف المذكرة إلى إنشاء مركز بحثي مشترك يسهم في توفير الاحتياجات اللازمة لإنتاج بحوث علمية متميزة تعالج التحديات وتوفر الحلول لكل القضايا التي تهم مختلف القطاعات في كلا البلدين الشقيقين.
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