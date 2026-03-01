الهاشمية للمصابين العسكريين تزور منتسبيها في جرش وعجلون

الوكيل الإخباري- واصلت الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، خلال شهر رمضان المبارك، تنفيذ زيارات ميدانية للمصابين العسكريين في محافظتي جرش وعجلون، للاطلاع على أوضاعهم الصحية والمعيشية ومتابعة شؤونهم.

اضافة اعلان



وشارك في الزيارات القائم بأعمال الهيئة عبدالرحمن الجبور، ومفتي الهيئة عايد الجبور، ورئيس فرع الهيئة لإقليم الشمال حمدان المشارفة ضمن فريق الهيئة الميداني، الذي يحرص على التواصل المباشر مع المصابين العسكريين وأسرهم، ومتابعة احتياجاتهم وتقديم الدعم والرعاية لهم خلال الشهر الفضيل.