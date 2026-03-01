الهاشمية للمصابين العسكريين تزور منتسبيها في جرش وعجلون

وشارك في الزيارات القائم بأعمال الهيئة عبدالرحمن الجبور، ومفتي الهيئة عايد الجبور، ورئيس فرع الهيئة لإقليم الشمال حمدان المشارفة ضمن فريق الهيئة الميداني، الذي يحرص على التواصل المباشر مع المصابين العسكريين وأسرهم، ومتابعة احتياجاتهم وتقديم الدعم والرعاية لهم خلال الشهر الفضيل.
وتأتي هذه الزيارات في إطار جهود الهيئة المستمرة لتقدير تضحيات المصابين العسكريين وتقديم الخدمات اللازمة لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن توفير الرعاية والدعم ضمن الإمكانات المتاحة.
