الأحد 2026-03-01 09:53 م

الهاشمية للمصابين العسكريين تزور منتسبيها في جرش وعجلون

جانب من الزيارة
 
الأحد، 01-03-2026 08:15 م

الوكيل الإخباري- واصلت الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، خلال شهر رمضان المبارك، تنفيذ زيارات ميدانية للمصابين العسكريين في محافظتي جرش وعجلون، للاطلاع على أوضاعهم الصحية والمعيشية ومتابعة شؤونهم.

وشارك في الزيارات القائم بأعمال الهيئة عبدالرحمن الجبور، ومفتي الهيئة عايد الجبور، ورئيس فرع الهيئة لإقليم الشمال حمدان المشارفة ضمن فريق الهيئة الميداني، الذي يحرص على التواصل المباشر مع المصابين العسكريين وأسرهم، ومتابعة احتياجاتهم وتقديم الدعم والرعاية لهم خلال الشهر الفضيل.


وتأتي هذه الزيارات في إطار جهود الهيئة المستمرة لتقدير تضحيات المصابين العسكريين وتقديم الخدمات اللازمة لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن توفير الرعاية والدعم ضمن الإمكانات المتاحة.

 
 


