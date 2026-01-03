الهطولات المطرية تبشر بموسم إنتاجي واعد

06:18 م

الوكيل الإخباري- ساهمت الهطولات المطرية الأخيرة في محافظة عجلون، كما في كل محافظات المملكة، بإنعاش الواقع الزراعي، مع ارتفاع الآمال بموسم إنتاجي أفضل، خاصة للمحاصيل البعلية والأشجار المثمرة والمراعي الطبيعية.





وقال مدير زراعة كفرنجة الدكتور محمد المومني إن الهطولات المطرية في كانون الأول الماضي ومطلع الشهر الحالي شكلت ركيزة أساسية لنجاح الموسم الزراعي المقبل، كونها العامل الأهم في بناء المخزون الرطوبي داخل التربة.



وأوضح أن هذه الأمطار تسهم بشكل مباشر في تعزيز نمو المحاصيل الحقلية البعلية، وعلى رأسها القمح والشعير والبقوليات، إضافة إلى دعم الخضراوات الصيفية التي تعتمد على الرطوبة المختزنة في التربة خلال مراحل نموها اللاحقة.



وأشار إلى أن انتظام الهطولات وتوزيعها الزمني يؤشر لمستوى الإنتاج المتوقع، ويشجع المزارعين على التوسع بزراعة الأراضي واستثمارها، سواء بالمحاصيل الحقلية أو بزراعة غراس الأشجار المثمرة، مبينًا أن الهطولات المطرية المبكرة غالبًا ما تنعكس إيجابًا على العائد الزراعي.



وأكد المومني أن المنخفضات الجوية التي شهدتها مناطق المملكة عامة، ومحافظة عجلون خاصة، تبشر بموسم رعوي جيد يسهم في توفير مصادر طبيعية للغذاء الحيواني، ما يخفف العبء المالي عن مربي الثروة الحيوانية، ويدعم استدامة هذا القطاع المهم.



وأضاف إن انخفاض درجات الحرارة بالتزامن مع الهطولات المطرية يقلل من معدلات التبخر، ويزيد من كفاءة تسرب المياه إلى أعماق التربة، الأمر الذي ينعكس على تغذية الينابيع والآبار السطحية، ويدعم النشاط الزراعي خلال الصيف.



وبين أن هذه الظروف المناخية تساعد الأشجار المعمرة مثل الزيتون والعنب واللوزيات على الدخول في مرحلة سكون صحي، ما يعزز قوة الأشجار وانتظام الإزهار لاحقًا، ويؤدي إلى تحسين الإنتاج كماً ونوعًا.

