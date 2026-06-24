الهلال الأحمر الأردني: تقديم خدمات علاجية متقدمة لأطفال غزة

الوكيل الإخباري- أكد الهلال الأحمر الأردني أن أطفال غزة الجرحى الذين يتلقون العلاج وتركيب الأطراف الصناعية في مستشفى الهلال الأحمر الأردني، يتلقون الرعاية الطبية اللازمة والخدمات وفق أعلى المعايير الطبية.

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وأوضح الهلال الأحمر الأردني، في بيان أن الأطفال الجرحى ومرافقيهم يقيمون في المملكة ضمن رعاية متكاملة، ويحظون بكافة أشكال الدعم والخدمات اللازمة، بما يضمن لهم حياة كريمة خلال فترة العلاج وإعادة التأهيل.



وبيّن أن الخدمات المقدمة تشمل إجراء العمليات الجراحية للمرضى القادمين من قطاع غزة، وإعادة التأهيل وتركيب الأطراف الصناعية، إلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم ولذويهم، وتنظيم الأنشطة والرحلات الترفيهية للأطفال وأسرهم، إضافة إلى الاحتفال بالمناسبات وأعياد الميلاد للأطفال.