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الهلال الأحمر الأردني يفتح باب التطوع لفرق الاستجابة للطوارئ

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أرشيفية
 
الأحد، 13-07-2025 05:09 م

الوكيل الإخباري- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الأردني عن فتح باب التطوع للراغبين في الانضمام لفريق الاستجابة للطوارئ في العاصمة عمان، بهدف مساندة السلطات المحلية في التعامل مع الأزمات والحالات الطارئة في مختلف أنحاء المملكة.

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وقالت الجمعية في بيان اليوم الأحد، إن موعد المقابلات سيكون يومي الثلاثاء والأربعاء 15 و16 تموز الحالي من الساعة 10 صباحا وحتى 2 ظهرا في مقر الهلال الأحمر الأردني (منطقة الأشرفية - شارع المصدار).


ودعت الراغبين بالتطوع الى التقديم إلكترونيا من خلال الرابط التالي: (https://shorturl.at/bjp1b)، واشترطت أن يكون المتقدم أردني الجنسية وأن يكون عمره بين 20 و30 عاما وحاصل على شهادة الدبلوم كحد أدنى ولائق بدنيا ومتفرغا للتدريب.

 
 
gnews

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