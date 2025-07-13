الهلال الأحمر الأردني يفتح باب التطوع لفرق الاستجابة للطوارئ

وقالت الجمعية في بيان اليوم الأحد، إن موعد المقابلات سيكون يومي الثلاثاء والأربعاء 15 و16 تموز الحالي من الساعة 10 صباحا وحتى 2 ظهرا في مقر الهلال الأحمر الأردني (منطقة الأشرفية - شارع المصدار).
ودعت الراغبين بالتطوع الى التقديم إلكترونيا من خلال الرابط التالي: (https://shorturl.at/bjp1b)، واشترطت أن يكون المتقدم أردني الجنسية وأن يكون عمره بين 20 و30 عاما وحاصل على شهادة الدبلوم كحد أدنى ولائق بدنيا ومتفرغا للتدريب.
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