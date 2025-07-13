الهلال الأحمر الأردني يفتح باب التطوع لفرق الاستجابة للطوارئ

الوكيل الإخباري- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الأردني عن فتح باب التطوع للراغبين في الانضمام لفريق الاستجابة للطوارئ في العاصمة عمان، بهدف مساندة السلطات المحلية في التعامل مع الأزمات والحالات الطارئة في مختلف أنحاء المملكة.

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وقالت الجمعية في بيان اليوم الأحد، إن موعد المقابلات سيكون يومي الثلاثاء والأربعاء 15 و16 تموز الحالي من الساعة 10 صباحا وحتى 2 ظهرا في مقر الهلال الأحمر الأردني (منطقة الأشرفية - شارع المصدار).