الهلال الأحمر يستضيف ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية في المملكة

وجاءت الاستضافة بحضور رئيس الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد مطلق الحديد، ورئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الأردن عطا دوراني، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن يان فري دي.
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