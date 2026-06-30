الهلال الأحمر يستضيف ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية في المملكة

الوكيل الإخباري- استضاف الهلال الأحمر الأردني، اليوم الثلاثاء، ممثلين عن عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة.

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وجاءت الاستضافة بحضور رئيس الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد مطلق الحديد، ورئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الأردن عطا دوراني، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن يان فري دي.