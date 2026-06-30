الثلاثاء 2026-06-30 02:18 م

الهلال الأحمر يستضيف ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية في المملكة

الهلال الأحمر يستضيف ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية في المملكة
الهلال الأحمر يستضيف ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية في المملكة
 
الثلاثاء، 30-06-2026 01:08 م

الوكيل الإخباري-   استضاف الهلال الأحمر الأردني، اليوم الثلاثاء، ممثلين عن عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة.

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وجاءت الاستضافة بحضور رئيس الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد مطلق الحديد، ورئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الأردن عطا دوراني، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن يان فري دي.

 

وعبر الحديد عن تقديره للدور الذي تؤديه السفارات في دعم استدامة الاستجابة الإنسانية للأزمة في قطاع غزة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات.

 
 


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