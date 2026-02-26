الهناندة يؤكد تكامل رسالة المدرسة والجامعة في بناء الإنسان والوطن

الوكيل الإخباري- أكد رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة بمناسبة يوم المعلم العربي، أن رسالة التعليم تشكّل منظومة متكاملة تبدأ من المدرسة وتمتد إلى الجامعة، حيث يتواصل دور المعلم في بناء الفكر والوعي وصناعة المستقبل، وصولًا إلى الأستاذ الجامعي الذي يطوّر المعرفة ويقود مسيرة البحث العلمي والابتكار.

وقال الدكتور الهناندة لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن المعلم هو حجر الأساس في نهضة المجتمعات، وصانع الأجيال وحارس الهوية الوطنية، مبينًا أن المدرسة تُرسّخ القيم والانتماء، بينما تأتي الجامعة لتوسّع آفاق المعرفة وتربط التعليم بمتطلبات التنمية الوطنية، في إطار رسالة تعليمية واحدة تخدم الوطن وتعزز تقدمه.