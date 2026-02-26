الخميس 2026-02-26 11:40 م

الهناندة يؤكد تكامل رسالة المدرسة والجامعة في بناء الإنسان والوطن

جامعة عجلون الوطنية
جامعة عجلون الوطنية
 
الخميس، 26-02-2026 10:31 م

الوكيل الإخباري-  أكد رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور فراس الهناندة بمناسبة يوم المعلم العربي، أن رسالة التعليم تشكّل منظومة متكاملة تبدأ من المدرسة وتمتد إلى الجامعة، حيث يتواصل دور المعلم في بناء الفكر والوعي وصناعة المستقبل، وصولًا إلى الأستاذ الجامعي الذي يطوّر المعرفة ويقود مسيرة البحث العلمي والابتكار.

اضافة اعلان


وقال الدكتور الهناندة لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن المعلم هو حجر الأساس في نهضة المجتمعات، وصانع الأجيال وحارس الهوية الوطنية، مبينًا أن المدرسة تُرسّخ القيم والانتماء، بينما تأتي الجامعة لتوسّع آفاق المعرفة وتربط التعليم بمتطلبات التنمية الوطنية، في إطار رسالة تعليمية واحدة تخدم الوطن وتعزز تقدمه.


وأضاف، أن العلاقة بين المعلم في المدرسة والأستاذ في الجامعة، علاقة تكامل لا انفصال، فكلاهما يحمل رسالة سامية تتمثل في إعداد الإنسان القادر على التفكير والإبداع وخدمة المجتمع، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من المعلم الذي يصنع العقول، ومن المؤسسات التعليمية التي تحتضن هذه الرسالة وتدعمها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

35 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

فلسطين 35 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

مصر تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه

عربي ودولي مصر تؤكد دعمها لاستقرار السودان ووحدة أراضيه

إتلاف كميات من الموز والبطاطا غير الصالحة للاستهلاك في إربد

أخبار محلية إتلاف كميات من الموز والبطاطا غير الصالحة للاستهلاك في إربد

ب

عربي ودولي استطلاع: 80% من الأمريكيين قلقون من التهديد النووي الإيراني وغير واثقين بقدرة ترامب

امطار

الطقس تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الجمعة في الاردن - تحذيرات

ل

عربي ودولي عملية نوعية في إسطنبول تفضي إلى اعتقال خلية إرهابية

جامعة عجلون الوطنية

أخبار محلية الهناندة يؤكد تكامل رسالة المدرسة والجامعة في بناء الإنسان والوطن

ب

عربي ودولي تقرير أمريكي: ترامب لم يحدد بعد هدفا واضحا لضربات إيران



 






الأكثر مشاهدة