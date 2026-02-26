الهناندة يؤكد تكامل رسالة المدرسة والجامعة في بناء الإنسان والوطن

وقال الدكتور الهناندة لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن المعلم هو حجر الأساس في نهضة المجتمعات، وصانع الأجيال وحارس الهوية الوطنية، مبينًا أن المدرسة تُرسّخ القيم والانتماء، بينما تأتي الجامعة لتوسّع آفاق المعرفة وتربط التعليم بمتطلبات التنمية الوطنية، في إطار رسالة تعليمية واحدة تخدم الوطن وتعزز تقدمه.
وأضاف، أن العلاقة بين المعلم في المدرسة والأستاذ في الجامعة، علاقة تكامل لا انفصال، فكلاهما يحمل رسالة سامية تتمثل في إعداد الإنسان القادر على التفكير والإبداع وخدمة المجتمع، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من المعلم الذي يصنع العقول، ومن المؤسسات التعليمية التي تحتضن هذه الرسالة وتدعمها.
