الهواري يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لإعداد استراتيجية القطاع الصحي

وأكد الهواري، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية وجود استراتيجية وطنية شاملة لجميع مكونات القطاع الصحي العام والخاص، مشيرا إلى أن منهجية عمل وزارة الصحة تقوم على التشاركية في إعداد وتحضير الاستراتيجية الوطنية، من خلال اللجنة التوجيهية التي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات والجهات الصحية ذات العلاقة، بما يضمن الخروج باستراتيجية وطنية قابلة للتنفيذ، تبنى على إنجازات القطاع الصحي وتعالج تحدياته.
من جهتها، عرضت مدير مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة، المهندسة هدى عبابنة، المسودة المقترحة للإطار العام للاستراتيجية الجديدة، التي ركزت على المواءمة مع رؤية التحديث الاقتصادي، وأهداف التنمية المستدامة، والخطط القطاعية ذات العلاقة.
كما قدمت تحليلا للوضع الراهن، واستعرضت أبرز القضايا والمحاور الاستراتيجية المقترحة، والخطوات المقبلة للوصول إلى الصيغة النهائية للاستراتيجية.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية تطوير هذه الاستراتيجية لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي وتعزيز حوكمته، مشيرين إلى ضرورة وضع إطار عام للمتابعة والتقييم، يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية، ويسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وزيادة ثقة ورضا متلقيها.
وتضم اللجنة، التي يترأسها وزير الصحة، في عضويتها كلا من: رئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، ورئيس لجنة الصحة والغذاء في مجلس النواب، ورئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، ورئيس المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، والأمناء العامين لوزارات الصحة، والمالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والمدراء العامين للخدمات الطبية الملكية، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومستشفى الجامعة الأردنية، ومستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي، ومركز الحسين للسرطان، إضافة إلى الأمناء العامين للمجلس الطبي الأردني، والمجلس التمريضي الأردني، والمجلس الأعلى للسكان، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة، ونقباء نقابات الأطباء، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والممرضين، ومدير مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة.
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