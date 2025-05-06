الهواري يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لإعداد استراتيجية القطاع الصحي

الوكيل الإخباري- ترأس وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لإعداد استراتيجية وطنية للقطاع الصحي، وذلك ضمن مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بالقطاع الصحي.

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وأكد الهواري، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية وجود استراتيجية وطنية شاملة لجميع مكونات القطاع الصحي العام والخاص، مشيرا إلى أن منهجية عمل وزارة الصحة تقوم على التشاركية في إعداد وتحضير الاستراتيجية الوطنية، من خلال اللجنة التوجيهية التي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات والجهات الصحية ذات العلاقة، بما يضمن الخروج باستراتيجية وطنية قابلة للتنفيذ، تبنى على إنجازات القطاع الصحي وتعالج تحدياته.



من جهتها، عرضت مدير مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة، المهندسة هدى عبابنة، المسودة المقترحة للإطار العام للاستراتيجية الجديدة، التي ركزت على المواءمة مع رؤية التحديث الاقتصادي، وأهداف التنمية المستدامة، والخطط القطاعية ذات العلاقة.



كما قدمت تحليلا للوضع الراهن، واستعرضت أبرز القضايا والمحاور الاستراتيجية المقترحة، والخطوات المقبلة للوصول إلى الصيغة النهائية للاستراتيجية.



وأكد أعضاء اللجنة أهمية تطوير هذه الاستراتيجية لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي وتعزيز حوكمته، مشيرين إلى ضرورة وضع إطار عام للمتابعة والتقييم، يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية، ويسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وزيادة ثقة ورضا متلقيها.