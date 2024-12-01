الهيئة الخيرية: أرسلنا 124 قافلة إلى غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أنها وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أرسلت إلى غزة ١٢٤ قافلة.

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وكانت آخر القوافل التي أرسلت تلك التي شقت طريقها نهار يوم السبت الماضي من وسط العاصمة عمان باتجاه القطاع.



ويبلغ مجموع الشاحنات في كامل القوافل البرية التي أرسلت من الأردن 4326 شاحنة، حُمّلت بمساعدات غذائية وإيوائية وطرود صحية ولوازم ومعدات طبية لدعم الأشقاء في غزة.



ويصل حجم المساعدات التي تم إرسالها منذ بداية الحرب إلى 67 طناً من المساعدات الطارئة.