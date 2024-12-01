الهيئة الخيرية: أرسلنا 124 قافلة إلى غزة

وكانت آخر القوافل التي أرسلت تلك التي شقت طريقها نهار يوم السبت الماضي من وسط العاصمة عمان باتجاه القطاع.
ويبلغ مجموع الشاحنات في كامل القوافل البرية التي أرسلت من الأردن 4326 شاحنة، حُمّلت بمساعدات غذائية وإيوائية وطرود صحية ولوازم ومعدات طبية لدعم الأشقاء في غزة.
ويصل حجم المساعدات التي تم إرسالها منذ بداية الحرب إلى 67 طناً من المساعدات الطارئة.
الأردن مستمر في الوقوف إلى جانب أشقائنا في غزة لتقديم الدعم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.
-
أخبار متعلقة
-
الأمير راشد رئيسا لاتحاد التايكواندو
-
الطاقة والمعادن تتلقى 958 طلبا للحصول على تراخيص خلال تشرين أول الماضي
-
رئيس الوزراء: قرارات اليوم لا تُؤجل وعملَ اليوم يرسم المستقبل
-
إحالة موظفين حكوميين إلى التقاعد - اسماء
-
إرادات ملكية بالمعايطة والعمري والطويل
-
الإفتاء الأردنية: الثلاثاء غرة شهر جمادى الآخرة
-
ولي العهد والأميرة رجوة يزوران مركز بذور الأمل
-
التربية توضح حول نظام التوجيهي الجديد في الأردن