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الهيئة الخيرية: أرسلنا 124 قافلة إلى غزة

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 01-12-2024 10:12 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أنها وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أرسلت إلى غزة ١٢٤ قافلة.

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وكانت آخر القوافل التي أرسلت تلك التي شقت طريقها نهار يوم السبت الماضي من وسط العاصمة عمان باتجاه القطاع.


ويبلغ مجموع الشاحنات في كامل القوافل البرية التي أرسلت من الأردن 4326 شاحنة، حُمّلت بمساعدات غذائية وإيوائية وطرود صحية ولوازم ومعدات طبية لدعم الأشقاء في غزة.


ويصل حجم المساعدات التي تم إرسالها منذ بداية الحرب إلى 67 طناً من المساعدات الطارئة.


الأردن مستمر في الوقوف إلى جانب أشقائنا في غزة لتقديم الدعم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

 
gnews

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