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"الهيئة الخيرية ": إرسال 30 ألف خيمة إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل

مساعدات أردنية متجهة إلى غزة
مساعدات أردنية متجهة إلى غزة
الإثنين، 03-02-2025 08:25 م
الوكيل الإخباري-   أكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أن عمليات إرسال الخيم من الأردن إلى غزة مستمرة ضمن خطة إنسانية شاملة تهدف إلى تقديم أقصى قدر من الدعم للأهل في القطاع.اضافة اعلان


وقالت الهيئة الخيرية في بيان مساء الاثنين إنها ستُرسل خلال الأسبوع المقبل 30 ألف خيمة في إطار دعم الجهود الإغاثية والإنسانية المستمرة منذ بدء الحرب على القطاع.

وبينت الهيئة أنها ستتسلم خلال الأيام المقبلة عددا كبيرا من الخيم التي تبرعت بها عدة منظمات ودول، وستعمل على إيصالها إلى الأهالي في المناطق المتضررة لضمان توفير المأوى المناسب لهم في ظل الظروف الصعبة.

وأوضحت الهيئة أنها أرسلت حتى الآن 24.891 خيمة لتأمين احتياجات المتضررين في المآوي، منها 11.000 خيمة تم إرسالها منذ بدء الهدنة الإنسانية الأخيرة.

وأشارت إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بالهيئة الخيرية، عملت طوال الشهور الماضية على إرسال المساعدات الإيوائية والخيم والملابس، في إطار جهودها الإنسانية المستمرة للتخفيف من معاناة المتضررين في غزة .

وبلغ إجمالي عدد القوافل التي أرسلتها الهيئة حتى الآن 152 قافلة ضمت 5992 شاحنة حُمّلت بأكثر من 100 ألف طن من المساعدات الإنسانية المتنوعة، بما في ذلك المواد الغذائية والإيوائية والطبية.
 
gnews

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