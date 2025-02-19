الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية : بدأنا إرسال البيوت الجاهزة إلى غزة

ويواصل الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، دوره المحوري في دعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث يُعد الممر الإنساني الأردني – عبر الجسر البري والجوي – من أهم القنوات التي تضمن وصول المساعدات بسرعة وكفاءة إلى قطاع غزة. ومنذ بدء الأزمة، لم تتوقف قوافل المساعدات الأردنية عن التوجه إلى القطاع، حاملةً المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، والمساعدات الإغاثية، إضافة إلى المستشفيات الميدانية التي تقدم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وأوضح الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، أن هذه الخطوة تأتي لتكثيف الجهود الإنسانية وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة للأشقاء في غزة. وقال الشبلي: "إرسال البيوت الجاهزة هو جزء من التزامنا المستمر بدعم أهلنا في غزة، حيث نسعى لتقديم حلول سريعة وفعالة لتخفيف معاناتهم. الأردن سيبقى دائمًا في طليعة الدول التي تمد يد العون لأشقائها، مستندين إلى توجيهات القيادة الهاشمية وإرث المملكة العريق في العمل الإنساني.”
وأكدت الهيئة أن إرسال البيوت الجاهزة إلى غزة ما هو إلا جزء من خطة موسعة تهدف إلى توفير المزيد من الدعم للأشقاء الفلسطينيين، بما يشمل إعادة الإعمار، وتعزيز البنية التحتية للمتضررين.
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