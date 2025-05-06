الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفذ تدريبًا متخصصًا في فن صناعة الفسيفساء

الوكيل الإخباري- نفذت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تدريبا متخصصا في فن صناعة الفسيفساء ضمن جهودها المستمرة في دعم التمكين الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار يهدف إلى تعزيز المهارات الحرفية لدى السيدات الأردنيات وتمكينهن من دخول سوق العمل.

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