الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفذ تدريبًا متخصصًا في فن صناعة الفسيفساء

وبحسب بيان الهيئة اليوم الثلاثاء، يعد هذا التدريب الذي جاء بدعم من مؤسسة فورد وضمن مشروع بناء وتعافي النساء الأردنيات اقتصاديا ونفسيا، نموذجا ناجحا يجمع بين الحفاظ على الإرث الثقافي الأردني وتوفير فرص اقتصادية جديدة للمشاركين، حيث مكن المستفيدات من اكتساب مهارات تقنية وفنية متقدمة، ساهمت في تحسين فرصهن في التشغيل الذاتي وخلق مصادر دخل مستدامة.
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