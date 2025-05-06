الثلاثاء 2025-05-06 02:44 م
 

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفذ تدريبًا متخصصًا في فن صناعة الفسيفساء

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
 
الثلاثاء، 06-05-2025 11:35 ص

الوكيل الإخباري-   نفذت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تدريبا متخصصا في فن صناعة الفسيفساء ضمن جهودها المستمرة في دعم التمكين الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار يهدف إلى تعزيز المهارات الحرفية لدى السيدات الأردنيات وتمكينهن من دخول سوق العمل.

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وبحسب بيان الهيئة اليوم الثلاثاء، يعد هذا التدريب الذي جاء بدعم من مؤسسة فورد وضمن مشروع بناء وتعافي النساء الأردنيات اقتصاديا ونفسيا، نموذجا ناجحا يجمع بين الحفاظ على الإرث الثقافي الأردني وتوفير فرص اقتصادية جديدة للمشاركين، حيث مكن المستفيدات من اكتساب مهارات تقنية وفنية متقدمة، ساهمت في تحسين فرصهن في التشغيل الذاتي وخلق مصادر دخل مستدامة.

 
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