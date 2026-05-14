الهيئة الخيرية الأردنية تختتم "شركاء التنمية" في جنوب المملكة من العقبة

03:27 م

الوكيل الإخباري- اختتمت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية سلسلة لقاءاتها في محافظات الجنوب ضمن مبادرة “شركاء التنمية”، وذلك من محافظة العقبة، بعد تنفيذ لقاءات تنسيقية وميدانية في عدد من محافظات الجنوب، بمشاركة جمعيات تقودها سيدات، وبحضور ممثلين عن الجهات المحلية والشركاء المعنيين بالعمل التنموي والمجتمعي. اضافة اعلان





وتأتي المبادرة كمنصة وطنية تنموية أطلقتها الهيئة بهدف تمكين الجمعيات النسائية وتعزيز دورها كشريك فاعل في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال الانفتاح المباشر على الجمعيات المحلية، والاستماع إلى احتياجاتها، وربطها بفرص الدعم والتطوير.



وأكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، أن المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا للشراكة التنموية القائمة على الحوار المباشر مع المجتمعات المحلية، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى المزيد من التوسع في التعاون مع الجمعيات المحلية، وتبني المشاريع الناجحة القابلة للاستدامة، إلى جانب صقل مهارات الجمعيات ورفع جاهزيتها المؤسسية والفنية، بما يعزز قدرتها على تنفيذ مشاريع تنموية أكثر أثرًا، وفتح مجالات التشبيك لهذه الجمعيات مع المؤسسات الدولية والإقليمية ضمن منهجية احترافية ومهنية وتخصصية تسهم في تعزيز حضورها واستدامة أثرها التنموي.



وأضاف الشبلي: “نسعى من خلال مبادرة شركاء التنمية إلى بناء شراكات حقيقية مع الجمعيات المحلية، وتحويل الاحتياجات إلى فرص تنموية مستدامة تسهم في تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز دور المرأة في التنمية.”



وشهدت اللقاءات مناقشة أبرز التحديات والاحتياجات التنموية، وبحث فرص التعاون ضمن مجالات التمكين الاقتصادي، والدعم النفسي والاجتماعي، وبناء القدرات، إلى جانب تطوير تصورات أولية لمشاريع تنموية قابلة للتنفيذ والدعم في مختلف محافظات الجنوب.







