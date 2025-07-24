الهيئة الخيرية: الأردن بدأ بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة

وبين الشبلي أن الأردن سيّر 181 قافلة بواقع 7932 شاحنة مساعدات إلى داخل القطاع، مشيرا إلى أن الهيئة تعتمد أسلوب التوزيع المباشر للمساعدات في غزة من خلال المطبخ العالمي وبرنامج الغذاء العالمي لضمان وصولها.
وأكد أن الأردن يواجه صعوبات عدة خلال عملية إرسال قوافل المساعدات إلى غزة.
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