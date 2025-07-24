الهيئة الخيرية: الأردن بدأ بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي الخميس، إن الأردن بدأ بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإرسال المساعدات الذي يأمل كل أردني بإرسالها إلى القطاع.

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وأضاف الشبلي أن جميع المساعدات التي أرسلت كان خلفها جهود سياسية بقيادة الملك ودبلوماسية وعسكرية بذلها الأردن خلال الفترة الماضية لإرسال المساعدات إلى غزة، مؤكدا أن الجهد مستمر في إرسال المساعدات إلى القطاع بكافة أشكالها.



وبين الشبلي أن الأردن سيّر 181 قافلة بواقع 7932 شاحنة مساعدات إلى داخل القطاع، مشيرا إلى أن الهيئة تعتمد أسلوب التوزيع المباشر للمساعدات في غزة من خلال المطبخ العالمي وبرنامج الغذاء العالمي لضمان وصولها.