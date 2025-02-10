الهيئة الخيرية الهاشمية: إرسال "كرفانات" لقطاع غزة خلال الأيام المقبلة

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، الاثنين، إن الهيئة استغلت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لإرسال أكبر قدر ممكن من المساعدات.

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وتحدث الشبلي عن إرسال نحو 51200 خيمة إلى قطاع غزة، ضمن 159 قافلة، بواقع 6455 شاحنة حملت مواد غذائية وإغاثية وصحية، موضحا أن الهيئة ركزت خلال الفترة الأخيرة على إرسال الخيام؛ نظرا للحاجة الكبيرة لها على الأرض.