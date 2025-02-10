الهيئة الخيرية الهاشمية: إرسال "كرفانات" لقطاع غزة خلال الأيام المقبلة

وتحدث الشبلي عن إرسال نحو 51200 خيمة إلى قطاع غزة، ضمن 159 قافلة، بواقع 6455 شاحنة حملت مواد غذائية وإغاثية وصحية، موضحا أن الهيئة ركزت خلال الفترة الأخيرة على إرسال الخيام؛ نظرا للحاجة الكبيرة لها على الأرض.
ولفت إلى أن التركيز خلال فترة وقف إطلاق النار بالتنسيق مع المنظمات العاملة داخل غزة على الخيام؛ نظرا للاحتياج الكبير لها.
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