الأحد 2025-07-13 11:37 ص
 

الهيئة الخيرية الهاشمية تسير قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة

مساعدات إنسانية أردنية تم تجهيزها من الأردن لإرسالها إلى قطاع غزة
مساعدات إنسانية أردنية تم تجهيزها من الأردن لإرسالها إلى قطاع غزة
 
الأحد، 13-07-2025 09:22 ص
الوكيل الإخباري-   سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الأحد، قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.اضافة اعلان


وقال الأمين العام للهيئة حسين الشبلي، إن القافلة تضم 50 شاحنة تحمل مواد غذائية أساسية، وتم التركيز فيها على مادة الطحين.

ويأتي إرسال القافلة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
 
 
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