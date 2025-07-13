الهيئة الخيرية الهاشمية تسير قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة

وقال الأمين العام للهيئة حسين الشبلي، إن القافلة تضم 50 شاحنة تحمل مواد غذائية أساسية، وتم التركيز فيها على مادة الطحين.
ويأتي إرسال القافلة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
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